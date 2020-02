Velbert. Auch Velbert bekennt Flagge und beteiligt sich erstmals an der weltweiten Kampagne „One Billion Rising“. Es geht um eine ganz besondere Botschaft.

Bereits um viertel vor fünf stehen rund 50 Frauen und einige Männer auf dem Offersplatz, plaudern, lachen, suchen in der Menge nach bekannten Gesichtern. Einige gehen noch einmal die Schritte durch, die gleich alle gemeinsam tanzen werden. Denn: Dass sie alle heute hierher gekommen sind und gemeinsam tanzen wollen, hat einen triftigen Grund.

Denn erstmals soll auch in Velbert im Rahmen des weltweiten Tanzprojektes „One Billion Rising“ darauf aufmerksam gemacht werden, dass jede dritte Frau Opfer von Gewalt wird. „Das war vorab eine echte Wundertüte, wir wussten überhaupt nicht, ob zehn oder 100 Teilnehmer kommen würden“, erzählt Sabine Reucher, Frauenbeauftragte der Stadt Velbert und Organisatorin der Aktion, „ich finde es großartig, dass es doch so viele sind.“

Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein Tabu

Bis 17 Uhr werden es noch mehr: Jung und Alt, Frauen, Männer und Kinder - rund 70 Tänzer stehen schließlich in langen Reihen nebeneinander, manche tragen das symbolische Pink, andere ihre Alltagskleidung. Gemeinsam ist ihnen ein Aufkleber mit der Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen“, den sie sich auf die Kleidung geklebt haben. „Ich mache mit, weil Gewalt gegen Frauen noch immer ein Tabu ist“, berichtet Sören Rafalski, der sich sogar das Shirt zur Aktion bestellt hat. „Ich arbeite bei der Sozialpsychiatrischen Gesellschaft Niederberg, dort ist dieses Thema leider ständig präsent“. Er hofft darauf, dass diese Aktion „eine dauerhafte wird“. Dann ertönen die ersten Takte von „Break the Chain“, dem Lied, zu dem weltweit getanzt wird.

Tanz begeistert Tänzer und Zuschauer

Die Velberterinnen und Velberter legen los: Tanzen mit Engagement und Euphorie, heben die Arme, machen Drehschritte, klatschen, tanzen. Mit Begeisterung, Engagement - und nach dem ersten gibt es auch direkt einen zweiten, dritten und vierten Durchgang.“Women are not a possession“, Frauen sind kein Besitz, das wollen sie deutlich machen. Zuschauer sammeln sich am Rand des Platzes und klatschen Beifall, spontan mitzumachen traut sich aber niemand. Etwas außer Atem ist nach dem vierten Tanzdurchgang Joana de Chaufepié, die ihre Winterjacke längst zur Seite gelegt hat:

„Das ist eine gute Sache für einen guten Zweck“, erklärt sie ihre Teilnahme an der Aktion. Verstärkung aus der Familie hat sie direkt mitgebracht,

Viele tanzen und viele schauen zu. Spontan mitzumachen fällt den Zuschauern allerdings schwer. Foto: Michael Dahlke

auch ihr neunjähriger Sohn David tanzt neben ihr. „Wir haben die Schritte zuhause geprobt“, erzählt er und fasst dann kurz und bündig zusammen, warum ein Projekt wie dieses überhaupt nötig ist: „Weil es blöde Typen gibt, die Frauen schlagen oder sie vergewaltigen.“

Die im Vorfeld der Aktion angebotenen Übungsstunden mit Lorenza Mace-Gries, Inhaberin von Lolas Tanzstudio, sind übrigens gut angenommen worden, auch die Freundinnen Fiona(15)und Yvette(14) haben gemeinsam gleich alle Trainingseinheiten besucht.„Wir haben zuerst in unseren jeweiligen Schule geübt“, erzählt Yvette, „und dann war es klar, dass wir auch hier mitmachen wollen“. Ihre Mutter und auch die Tante sind zum Filmen mitgekommen und befürworten das Engagement von Tochter beziehungsweise Nichte ausdrücklich, „es gibt soviel Gewalt, da muss man etwas tun.“

Im kommenden Jahr wieder dabei

Eine gute halbe Stunde nach Beginn ist am Offersplatz alles vorbei, die Teilnehmer zerstreuen sich und wirken dabei sehr zufrieden mit dem Ablauf von „One Billion Rising“. Und auch Sabine Reucher freut sich auf das kommende Jahr: „Die Premiere war dieses Jahr ein Selbstläufer, da ist eine Fortsetzung fast schon vorprogrammiert“.