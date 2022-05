Velbert: Tankstellen-Einbrecher flüchten ohne Beute

Velbert. Gescheiterter Tankstellen-Einbruch in Velbert-Tönisheide am frühen Morgen des 4. Mai. Die Täter flüchten, als die Alarmanlage anschlägt.

Tankstelleneinbruch ohne Beute in Velbert-Tönisheide: Am frühen Mittwochmorgen, 4. Mai, gegen 3.40 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer freien Tankstelle an der Nevigeser Straße 172 ein. Als sie es nach mehrfachen Versuchen schafften, die Tür gewaltsam zu öffnen, wurden sie von der Alarmanlage überrascht.

Tankstelle war schon häufig Ziel

Die Polizei bittet um HInweise Foto: David Inderlied / picture alliance/dpa

Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute. In jene Tankstelle ist im Herbst letzten Jahres mehrmals eingebrochen worden, die Polizei hatte damals auch eine Belohnung ausgesetzt. Hinweise zu dem gescheiterten Überfall vom 4. Mai nimmt die Polizei in Velbert entgegen unter 02051 946-6110.

