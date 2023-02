Velbert: Tafel sammelt Sachspenden für Erdbebenopfer

Den Menschen in den Erdbebengebieten fehlt es an allem.

Velbert. Die Tafel Niederberg sammelt ab sofort Sachspenden für dei Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Auch die türkischen Gemeinden sammeln.

Die Tafel Niederberg sammelt ab sofort Spenden für die Erdbebengebiete in der Türkei und in Syrien. „Uns haben in den vergangenen Tag zig Anrufe von hilfsbereiten Velbertern erreicht“, sagt Renate Zanjani, Sprecherin der Bergischen Diakonie. Nun habe man auch eine Logistik aufgebaut.

Gebraucht werden warme Winterkleidung, besonders Jacken, und Schlafsäcke. Allerdings weist die Tafel darauf hin, dass nur neuwertige Artikel gespendet werden dürfen. Außerdem benötigt werden Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung und Powerbanks für Handys. Die Spenden sollten sortiert in Kartons gepackt – also nicht Jacken und Babynahrung zusammen – und die Kisten gut beschriftet werden.

Die Velberter Spenden gehen zum Flughafen

Die Spenden aus Velbert werden dann über den Flughafen Düsseldorf in die Krisenregion geflogen. Die Hilfsgüter aus Velbert und Heiligenhaus können am Tafelstandort in der Mettmanner Straße in Velbert ab sofort täglich von 9 bis 15 Uhr und freitags bis 12 Uhr abgegeben werden.

Da die Spenden nach Düsseldorf transportiert werden müssen, freut sich die Tafel auch über Benzingutschein-Spenden.

Türkischen Gemeinden sammeln Geld

Auch die türkischen Gemeinden in Velbert rufen zu Spenden auf. Die Ditib-Gemeinde Velbert bittet vor allem um Geldspenden auf das zentrale Spendenkonto der Türkisch-Islamischen Union, IBAN: DE 95 5023 4500 0141 4300 09. Am Freitag soll beim Freitagsgebet ebenfalls gesammelt werden, Geldspenden nimmt auch der Imam entgegen.

Auch die Alevitische Gemeinde in Velbert setzt auf Geldspenden. Auch hier gibt es ein zentrales Spendenkonto, Empfänger ist die alevitische Gemeinde Deutschland, IBAN: DE 46 3806 0186 6401 4060 32. Mit den Spendengeldern würden unter anderem auch Suppenküchen finanziert.

Deutsche Hilfsaktionen

Natürlich gibt es auch zahlreiche deutsche Hilfsorganisationen, die Geld sammeln. So beispielsweise die „Aktion Deutschland hilft“ www.spendenkonto-nothilfe.de.

