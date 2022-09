Störung Velbert: Stromausfall durch Wassereinbruch in Trafostation

Neviges. Wassereinbruch in einer Trafostation war der Grund eines stundenlangen Stromausfalls in Velbert-Neviges am Sonntag, 18. September.

Wassereinbruch in einer Betriebsstation war der Grund für einen großflächigen Stromausfall in Neviges und Tönisheide am Sonntag. Dies erklärten die Stadtwerke Velbert auf Nachfrage.

Die Störung trat um 16.20 Uhr auf, Mitarbeiter der Stadtwerke hätten daraufhin sofort mit der Fehlersuche begonnen, so Karina Goncalves, Mitarbeiterin Marketing und Kommunikation. Um 19.42 Uhr war dann alles wieder in Ordnung und alle Haushalte mit Strom versorgt.

