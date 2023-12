Foto: Polizei ME

Der Streifenwagen prallte in die Seite des Audi.

Straßenverkehr Velbert: Streifenwagen kracht in Auto - hoher Schaden

Velbert. Bei der Kollision zwischen einem Streifenwagen und einem PKW ist eine Polizistin leicht verletzt worden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Eine Polizeiauto ist am Mittwochabend (20. Dezembe) in Velbert mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Hierbei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war eine 24-jährige Polizeikommissarin gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen Kollegin in dem Streifenwagen (Modell: Mercedes Vito) gegen 21:25 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn über die Rheinlandstraße in Richtung Heidestraße gefahren. Dann wollte sie nach links in die Mettmanner Straße abbiegen. Ob sie dabei den Blinker betätigt hatte, ist derzeit noch fraglich und Gegenstand der Unfallermittlungen.

Unfall in Velbert passierte beim Abbiegen

Beim Abbiegen kam es dann im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem Audi Q5 einer 29-jährigen Wülfratherin, die mit ihrem Wagen in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Sie ist nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass der Streifenwagen geradeaus fahren wollte.

Polizisten wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Polizeikommissarin auf dem Beifahrersitz wurde nach dem Unfall vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo glücklicherweise festgestellt wurde, dass die 24-Jährige keine schwereren Verletzungen davongetragen hatte. Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie sogar ihren Dienst fortsetzen. Ihre Kollegin sowie die Fahrerin des Audi verblieben unverletzt.

Kreuzung gesperrt

Allerdings entstand bei dem Unfall ein relativ hoher Sachschaden, der auf eine Summe von rund 20.000 Euro geschätzt wurde. Beide Autos waren auch nicht mehr fahrbereit und mussten daher in der Folge abgeschleppt werden. Die Kreuzung war zur Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert