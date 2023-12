Velbert: Sternsingeraktion findet statt

Langenberg In der Whatsapp-Gruppe einer Schulklasse klingt es, als ob die Tradition in Langenberg vor dem Aus stehe. Aber: Anmeldungen sind noch möglich.

„Die schöne Tradition der Sternsingerei steht kurz vor dem Aus in Langenberg! Es finden sich keine Kinder und keine begleitenden Eltern mehr, die ein paar Stunden mit den Kindern zu einladenden Familien gehen!“ Diese dramatisch klingende Nachricht macht derzeit in der Whatsapp-Gruppe einer Schulklasse die Runde.

Organisatorin Nicole Kipper beruhigt aber ein wenig: „Ja“, sagt sie, „es haben sich bislang nur wenige Kinder gemeldet. Aber die ökumenische Aktion findet in Langenberg statt und wir können auch alle Familien besuchen, die sich gemeldet haben.“

Wer mag, kann noch bei den Sternsingern mitmachen

Dennoch: Wer jetzt noch einsteigen und bei den Sternsingern im Januar mitziehen möchte, kann sich immer noch melden. „Einfach anrufen“, sagt Nicole Kipper, „es gibt keinen Stichtag und wir bemühen uns, alles möglich zu machen.“ Erreichbar ist die Organisatorin telefonisch unter der 0170 3131110 oder per Mail an nicole.kipper@web.de.

Und so sieht der Terminplan aus: Am Mittwoch, 3. Januar, beginnt um 15.30 Uhr die Aussendung der Sternsinger samt ihrer jeweiligen Begleitungen in der Alten Kirche an der Hauptstraße. „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2024. Der Empfang der Sternsinger ist dann für Sonntag, 14. Januar, 10.30 Uhr im Pfarrsaal von St. Michael am Froweinplatz geplant.

