Velbert startet Aktionen gegen sexualisierte Gewalt

Velbert. Zum 40. Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen plant Velbert verschiedene Aktionen. Das findet alles statt.

In Velbert finden von Montag, 22. November, bis Samstag, 27. November, mehrere politische Aktionen statt, die auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen: Die Stadt Velbert plant, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt, einen kostenlosen Online-Vortrag über Hass im Netz. Mit einer sogenannten Brötchentütenaktion will sie wichtige Notrufnummern bekannt machen. Zudem gibt es eine Veranstaltung gegen Catcalling – also etwa belästigendes Hinterherpfeifen. Anlass der Aktionen ist der 40. Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, an dem sich viele Städte in Deutschland beteiligen.

Sabine Reucher, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Velbert, unterstreicht die Notwendigkeit der Aktionen, indem sie sagt: „Seit Jahren nimmt häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen auch im Kreis Mettmann weiter zu.“ Allein in Velbert wurden der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt im vergangenen Jahr 156 Fälle gemeldet, im gesamten Kreisgebiet waren es 1028 Fälle.

In Velbert finden Aktionen statt, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen

Am Dienstag, 23. November, um 19 Uhr findet der kostenloser Online-Vortrag mit anschließender Diskussion statt – Thema: „Was tun gegen digitale Gewalt?“ Der Vortrag wird von der Beratungsstelle „HateAid“ und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erkrath angeboten. Teilnehmen können Frauen und Mädchen ab 16 Jahren. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an gleichstellung@velbert.de möglich.

Bei der Brötchentütenaktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ verkaufen unter anderem Bäckereien Teigwaren nicht in den üblichen Brötchentüten, sondern in Informationstüten. Insgesamt wurden 5000 bedruckt. Darauf stehen Slogans gegen sexualisierte Gewalt und Notrufnummern. Neben Bäckereien beteiligen sich noch: Schulmensen, eine Tankstelle, die Gemeinnützige Sozialpsychiatrische GmbH Niederberg und der SKFM Velbert/Heiligenhaus.

Der Rathausturm leuchtet am Donnerstag orange

Am Donnerstagabend leuchtet der Rathausturm orange, die Farbe symbolisiert eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen – der Internationale Aktionstag heißt auch „Orange Day“. Das Jugendparlament Velbert startet gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Velberts am Donnerstag, 25. November, eine Aktion gegen „Catcalling“. Im Vorfeld sammeln sie Sprüche und Fotos, die am Aktionstag auf dem städtischen Instagram-Account veröffentlicht werden. Wer ein Foto oder ein Spruch beisteuern möchte, kann es beziehungsweise ihn per Mail an die Stadt Velbert schicken: gleichstellung@velbert.de oder susanne.susok@velbert.de.

Betroffene und alle, die Gewalt gegen Frauen in ihrem Umfeld beobachten, können sich unter 08000 116 016 an das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wenden.

