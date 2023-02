Velbert: Stadt stellt Bürgern Pläne für das Schloss vor

Neviges. Die Stadt Velbert erörtert den Bebauungsplan Schloss Hardenberg. Bürger können Fragen stellen – auch über die Zukunft des Minigolfplatzes.

Das Schloss Hardenberg und sein Gelände soll umgestaltet werden zum „Erlebniszentrum Natur“, dafür muss die Stadt Velbert einen Bebauungsplan aufstellen. Wie der aussehen soll, darüber können sich alle Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 28. Februar, 17 Uhr, im Veranstaltungsraum der Freiwilligen Feuerwehr informieren, Siebeneicker Straße 19. Bei der sogenannten Öffentlichkeitsbeteiligung erläutert die Stadtverwaltung die Pläne, dabei hat die Bürgerschaft auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich zu zu äußern. Auch Kinder und Jugendliche, so heißt es in der Mitteilung der Stadt Velbert, seien herzlich willkommen.

Betroffen ist auch die Minigolfanlage in Velbert-Neviges

Auch die Minigolfanlage auf dem Schlossgelände ist Thema beim Bebauungsplan Schloss Hardenberg. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Der Bebauungsplan Schloss Hardenberg umfasst die Schlossanlage mit Herrenhaus, Vorburg und Mühlengebäude sowie die Flächen der Außenanlagen. Das Bochumer Planungsbüro wbp Landschaftsarchitekten hatte 2021 den Wettbewerb zur Umgestaltung gewonnen. Davon betroffen ist auch die Minigolfanlage, um deren Erhalt in ursprünglicher Form der Betreiber Uwe Binder kämpft. Die Planungsunterlagen hängen bereits ab 16.30 Uhr im Veranstaltungsraum aus. Zweites Thema bei der Öffentlichkeitsbeteiligung am 28. Februar ist eine neue Gestaltungssatzung für die Burgfeld Siedlung, also das Wohngebiet Emil-Schniewind-Straße, Ansembourgallee, Reiger Weg.

Den Charakter der Burgfeld Siedlung erhalten

Diese Satzung regelt zum Beispiel, dass Werbetafeln nicht überall aufgehängt und Automaten nicht beliebig aufgestellt werden dürfen. Auch die Einfriedung von Grundstücken, etwa Art und Höhe der Hecken, werden geregelt, um das harmonische Erscheinungsbild und den besonderen Charakter dieser gewachsenen Siedlung zu erhalten. Es kann nicht jeder Eigentümer tun und lassen, was er will. Dabei geht es auch um Fragen wie zum Beispiel der Anbau von Carports und ähnliches. Die jetzige Satzung stammt aus dem Jahr 1955 und muss daher überarbeitet werden, um die städtebauliche Qualität zu gewährleisten.

Bürger können sich auf viele Weise beteiligen

Wer es nicht zu der Versammlung schafft: Informationen zu beiden Verfahren gibt es von Dienstag, 28. Februar, bis einschließlich Dienstag, 7. März, auch im Internet unter https://www.velbert.de/rathaus-politik/stadtentwicklung-und-bauen/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren. Hier kann man auch seine Meinung zu den Plänen äußern. Weitere Möglichkeiten dafür: Per Post an Stadt Velbert, Abteilung 3.1 Bauleitplanung und Denkmalschutz, Thomasstraße 1, 42551 Velbert. Oder eine Mail schreiben an: Bauleitplanung@velbert.de sowie per Fax an 02051 26 2742.

