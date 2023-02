Velbert: Stadt fördert Start von „Zwickel’s Genuss-Imbiss“

Neviges. Die Stadt Velbert bekämpft auch in Velbert-Tönisheide den Leerstand: Mit Hilfe des Zuschuss-Programms öffnete „Zwickels-Genuss-Imbiss“.

Premiere in Velbert-Tönisheide: Mit der Eröffnung von „Zwickels Genuss-Imbiss“ an der Nevigeser Straße hat das städtische Zuschussprogramm auch in diesem Stadtteil erstmalig Erfolg. Über das besondere Konzept von „Zwickel’s“ hatte die WAZ bereits vor dem offiziellen Start berichtet. Zur Förderung: Ein Jahr lang gibt die Stadt Velbert einen Zuschuss für die Miete. „Wir hoffen auf weitere spannende Ideen zur Belebung des Nebenzentrums Tönisheide“, sagt Stephanie Rulf, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Velbert Ansprechpartnerin für Leerstandsmanagement. Sie freue sich über die Premiere in Tönisheide, bisher habe man vor allem mit leerstehenden Ladenlokale in Neviges Erfolg gehabt, zum Beispiel mit dem Restaurant „Wohnzimmer“ gegenüber des Klosters.

Pächter für das Café am Kirchplatz in Velbert-Tönisheide gesucht

„Vielen ist nicht bewusst, dass wir auch in Tönisheide fördern. Es wäre schön, wenn sich etwa jemand für das Café am Kirchplatz findet.“ Und der nächste Leerstand sei ja auch schon in Sicht, voraussichtlich im März wird „Uhren Thiel“ an der Wülfrather Straße schließen. „Auch wenn sich da jemand interessiert, wären wir sehr froh“, sagt die Leerstands-Managerin.

Bei „Zwickel’s Genuss Imbiss“ ist die Wurst selbst gemacht

„Zwickel’s“ ist in Velbert nicht unbekannt. Jetzt gibt es auch einen Imbiss. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zurück zur geglückten Premiere: Bei „Zwickels Genuss-Imbiss“ dreht sich alles um die Wurst, und zwar in verschiedenen Variationen. Vom Schwein, vom Rind, Krakauer mit Beilagen wie Pommes oder Brötchen und verschiedenen Soßen – wer die Wahl hat, hat die Qual. Dabei legen die beiden Betreiber, Markus Zweverink und Werner Ecker, ihren Fokus auf die Qualität und Herkunft der Wurst. Geliefert werden die Würste von der benachbarten Metzgerei „Zwickel‘s“, deren Betreiber auch Markus Zweverink ist. Dort werden die Wurst- und Fleischwaren selbst hergestellt, von Tieren aus artgerechter Haltung, bei regionalen Landwirten und Landwirtinnen aufgezogen und in einer nahe gelegenen Landschlachterei geschlachtet.

Der Start ist optimal gelaufen

Einen besseren Start für ihren Imbiss der besonderen Art haben sich die beiden Geschäftspartner jedenfalls nicht vorstellen können: „Die ersten Tage sind super gelaufen, die Kundinnen und Kunden schätzen die Qualität unserer Wurst, dabei profitieren wir natürlich vom Namen Zwickels“, freut sich Werner Ecker. Denn „Zwickels“, das bedeute Qualität, Regionalität und eben artgerechte Haltung. Markus Zweverink ergänzt: „Ich freue mich, dass unsere Philosophie so gut angenommen wird.“

Wer sich für das städtische Zuschuss-Programm interessiert: Informationen gibt es online bei der Wirtschaftsförderung Velbert unter https://wirtschaftsfoerderung.velbert.de/leistungen/informationen-zu-foerderprogrammen-2 sowie bei Stephanie Rulf unter 02051 26-2192. K.M.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert