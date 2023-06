Die kleine Show der „Rhytm Rockers“ gehört zu den vielen Attraktionen auf dem Sommerfest am Panorama-Radweg in Velbert-Tönisheide.

Feste Velbert: Sommerfest am Panorama-Radweg begeistert

Neviges. Sommerfest am Panorama-Radweg in Velbert-Tönisheide: Wer kam, freute sich über ein buntes Programm. Und bekam jede Menge Tipps rund ums Rad.

Die „Rhythm Rockers“ der Musikschule „Music’s Cool“ gaben alles, zahlreiche Vereine stellten sich mit vielen Attraktionen vor, man konnte Trecker bestaunen und sich ganz nebenbei das Fahrrad gegen Diebstahl sicher lassen. Beim großen Sommerfest am Panorama-Radweg auf dem Aldi-Parkplatz in Tönisheide, veranstaltet vom Bürgerverein Tönisheide und Stadtmarketing Velbert, hatten Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl. Mehr zu diesem fröhlichen Fest lesen Sie in der nächsten Ausgabe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert