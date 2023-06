Straßenverkehr Velbert: Smart gerät in Brand – Polizei ermittelt

Velbert. Bei einem Brand ist ein Smart arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Löschversuches des Fahrer blieben erfolglos. Die Polizei ermittelt.

Ein Smart ist am Donnerstagmorgen, 9. Juni, auf der Friedrichstraße in Velbert in Brand geraten und stark beschädigt worden. Die Polizei.

Gegen 10.50 Uhr entdecke der Fahrer eines Smart beim Einparken Rauch an seinem 19 Jahre alten Fahrzeug. Er öffnete daraufhin die Abdeckung des Motors im Heck und stellte einen Brand fest.

Eigenen Löschversuch unternommen

Der 23-jährige Wuppertaler unternahm einen eigenen Löschversuch, der jedoch erfolglos blieb. Parallel hat er die Feuerwehr alarmiert. Diese hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass ein angrenzend geparktes Fahrzeug durch den Löschschaum verunreinigt wurde.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Schaden von 3000 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

