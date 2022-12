Velbert: Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Einbrecher sind am Donnerstag in Einfamilienhäuser in Velbert eingedrungen.

Velbert. Allein am Donnerstag hat die Velberter Polizei fünf Einbrüche in Einfamilienhäuser registriert. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und Uhren.

Ein ganze Reihe von Einbrüchen beschäftigen derzeit die Velberter Polizei. Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag (29. November), 19 Uhr, und Donnerstag (1. Dezember), 14.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Büschgen eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie ein Fenster an der Terrasse auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Glasscheibe an der Terrassentür eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (30. November), 9 Uhr, und Donnerstag (1. Dezember), 9 Uhr, ist in ein Haus am Wordenbecker Weg eingebrochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen der oder die Tatverdächtigen die Glasscheibe der Terrassentüre ein und kamen so ins Haus. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten fest, dass auch im Nachbarhaus, das zurzeit leer steht, eingebrochen wurde.

Wohnräume wurden durchsucht

Auch in ein Einfamilienhaus an der Kantstraße wurde im Laufe des Donnerstags (1. Dezember) eingebrochen. Das Glas der Terrassentüre war einschlagen. Die Wohnräume wurden durchsucht. Der oder die Einbrecher entwendeten Bargeld, Uhren und einen hochwertigen Kugelschreiber.

Bislang unbekannte Tatverdächtige sind am Donnerstag (1. Dezember) im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Brandenbusch in Langenhorst eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten der oder die Täter die Terrassentüre auf und durchsuchten das Haus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

