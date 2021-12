Velbert: Schwerer Unfall durch abseilende Spinne im Auto

Eine Spinne lauert am Samstag, 25. September 2021 in Gelsenkirchen auf ihre Beute. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Velbert. Kurioser Unfall mit schweren Folgen in Velbert: Autofahrer verzog wegen einer abseilenden Spinne das Lenkrad. Er prallte gegen einen Baum.

Die Angst vor einer Spinne führte am Sonntagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Langenberg: Ein Autofahrer verlor dabei auf der Rottberger Straße die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde dabei schwer verletzt.

Velberter prallte gegen einen Baum und verletzte sich schwer

Gegen 8.45 Uhr, so teilt die Kreispolizei Mettmann mit, sei der 59-jährige Velberter aus Langenberg kommend in Richtung Autobahn unterwegs gewesen. Weil sich eine Spinne vor seinen Augen abseilte, verzog der Fahrer, beim Versuch diese zu beseitigen, das Lenkrad seines Fords und kam in Höhe Hausnummer 203 nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte.

Hierbei wurde er schwer verletzt und durch einen Rettungswagen dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.500 Euro und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Verbleib der Spinne ist unbekannt, so die Polizei abschließend.

