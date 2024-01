Velbert: Schulte-Schlagbaum stellt Führungsriege neu auf

Velbert. Das Velberter Unternehmen will sich verstärkt digital ausrichten, um an allen Standorten die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen.

Das Velberter Unternehmen, die Schulte-Schlagbaum-Gruppe (SAG), hat sich mit Jahresbeginn organisatorisch neue ausgerichtet und seine Führungsstruktur neu aufgestellt. Neben Vorstand Peter Pongratz steht nun auch Johannes Weißbach dem Konzern vor.

Neues Mitglied im Vorstand der Velberter

Johannes Weißbach, Diplom-Ingenieur im konstruktiven Ingenieurbau und zuletzt Geschäftsführer der ZECH Umwelt Holding GmbH und der ZECH International Holding GmbH, war bis zum Jahresende 2023 Aufsichtsrat der SAG. „Wir freuen uns sehr, Herrn Weißbach als neues Mitglied im Vorstand begrüßen zu können. Mit seiner Bestellung ist es uns gelungen, eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise zu gewinnen. Zusammen mit Peter Pongratz haben wir ein schlagkräftiges Vorstandsteam geformt“, unterstreicht der SAG-Aufsichtsratsvorsitzende Vaios Kastanis die Entscheidung.

Wachsende Herausforderungen

Um den wachsenden Herausforderungen in den Zielmärkten als Unternehmensgruppe zukünftig noch besser begegnen zu können, wird das Vorstandsteam künftig durch ein vierköpfiges Management Board ergänzt: Nadine Nowacki für den Bereich „Personal & Kultur“, Sven Gill für den Bereich „Finanzen & Administration“, Thomas Golatta für den Bereich „Digitalisierung & Produkte“ sowie Marc Ströter für den Bereich „Vertrieb & Marketing“. Darüber hinaus habe man, so Schulte Schlagbau, Personen für strategisch wichtige Positionen in den einzelnen Unternehmen zurückgewinnen können. Außerdem habe sich der Betrieb auf operativer Ebene mit kompetenten Fachkräften verstärkt, die ebenso einen wesentlichen Beitrag zur zukunftsorientierten Neuausrichtung leisten werden.

Das Unternehmen Schulte-Schlagbaum besteht seit 190 Jahren. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Weichen für die Zukunft stellen

Mit der Gestaltung dieser veränderten Unternehmensstruktur wird nun aktiv das Ziel verfolgt, die gesamte Schulte-Schlagbaum-Gruppe verstärkt digital auszurichten, weiter voranzutreiben und gemeinsam mit den Mitarbeitenden an allen Standorten die Weichen in Richtung einer nachhaltig erfolgreichen Zukunft zu stellen.

Die Schulte-Schlagbaum-Gruppe setzt auf smarte Gebäude- und Prozessorganisation - vor allem dort, wo es um Zutritt, Zugriff und Gästemanagement geht: für den Fachhandel und die Türenindustrie, für Systemintegratoren moderner Büro- und öffentlicher Gebäude und für die gehobene Gastronomie, Hotellerie und Betriebe der Freizeitgestaltung. Anspruch, so das Unternehmen, sei es, hier genau die richtige Lösung zu bieten, die einen echten Vorsprung schafft.



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert