Velbert: Schüsse vor Gaststätte in der Sternbergstraße

Velbert. Streit eskaliert. Ein Unbekannter gibt mehrere Schüsse vor einer Gaststätte an und flieht anschließend mit Mittätern. Die Polizei sucht Zeugen.

Schüsse in der Sternbergstraße: Am frühen Samstagmorgen ist ein Streit unter mehreren Personen vor eine Gaststätte in der Velberter Innenstadt eskaliert. Einer der Streithähne gab mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe ab und ist anschließend mit zwei weiteren Mittätern unerkannt geflohen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Mehre Personen eingeschritten

Gegen 5.20 Uhr erhielt die Polizei Velbert den Hinweis auf eine Auseinandersetzung vor einer Gaststätte an der Sternbergstraße 34 in Velbert. Vor Ort gab ein Beteiligter an, aus bisher ungeklärter Ursache von einem ihm unbekannten Mann angegriffen worden zu sein. Mehrere Personen seien eingeschritten und es sei zu einer Rangelei gekommen. Plötzlich habe einer der Anwesenden eine Schreckschusswaffe gezogen und mit dieser zwei Mal in die Luft geschossen. Er soll außerdem in Richtung eines 23-jährigen Velberters geschossen haben, der glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Gegen geparktes Auto gefallen

Während der Auseinandersetzung soll einer der Tatverdächtigen gegen ein geparktes Auto gefallen sein und dieses beschädigt haben. Anschließend sollen die drei Tatverdächtigen in Richtung Christuskirche geflohen sein. Die Geschädigten erstatteten Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie konnten die flüchtigen Täter folgendermaßenbeschreiben: Erster Täter (bewaffnet mit der Schreckschusspistole): etwas 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schmale Statur, schwarze Haare, Bart. Er war bekleidet mit einem roten Pullover mit schwarz/silbernem Aufdruck und blauer Jeans. Zweiter Täter: circa 35 bis 45 Jahre alt, circa 165 cm groß, graue Haare, Bartträger. Er trug eine schwarze Smartwatch. Dritter Täter: circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 cm, schwarz gekleidet.

Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang sowie zur Identität der bisher unbekannten flüchtigen Täter tätigen können, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert