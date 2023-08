Velbert: Schüler auf Fahrrad bei Unfall schwer verletzt

Velbert. Bei einem Unfall in Velbert-Birth ist ein 13-jähriger Schüler schwer verletzt worden. Was die Polizei über den Unfallhergang weiß.

Ein 13 Jahre alter Schüler ist auf seinem Fahrrad in Velbert am Montag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Vorfahrt des Radfahrers missachtet

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen, so die Polizei, war der Jugendliche gegen 7.25 Uhr mit seinem Fahrrad über die Von-Humboldt-Straße in Richtung Kopernikusstraße gefahren. Zur gleichen Zeit wollte ein 50-jähriger Velberter, mit seinem Kia Carnival von der Brehmstraße aus kommend auf die Von-Humboldt-Straße abzubiegen, wobei er den vorfahrtsberechtigten Radfahrer missachtete.

In ein Krankenhaus gebracht

Der Radfahrer prallte daraufhin in die Seite des Autos, wobei er schwer am Bein verletzt wurde. Der 13-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert