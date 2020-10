Velbert: Schon wieder Container in Flammen

Velbert. Jetzt wurde ein Altkleidercontainer angezündet, das Feuer griff auf ein weiteres Behältnis über. Die Velberter Polizei sucht dringend Zeugen.

Die Serie scheint nicht abzureißen: Am frühen Mittwochabend (7. Oktober) hat wieder ein Container gebrannt, diesmal war es ein Altkleidercontainer an der Herzogstraße. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Um 18.40 Uhr haben Zeugen den brennenden Altkleidercontainer gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Herzogstraße in Höhe der Haus-Nummer 25 eintrafen, stand der Container in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen daneben stehenden Altglascontainer übergegriffen. Die Container wurden durch den Brand vollständig zerstört, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus, konnte jedoch im Rahmen von ersten Ermittlungen vor Ort keinerlei Rückschlüssen auf den Verursacher ziehen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.