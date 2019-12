Velbert. Diesmal wurde ein Behälter in der Teichstraße in Velbert-Mitte in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeuge, die etwas beobachtet haben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Velbert: Schon wieder brennt ein Papiercontainer

Die Serie der brennenden Papiercontainer geht weiter: Am Sonntagmorgen (29.12.) wurde die Feuerwehr Velbert zu einem Brand an einem Papiercontainer an der Teichstraße gerufen. Zeugen hatten den Brand beobachtet und die Feuerwehr informiert. Die hauptamtlichen Kräfte der Velberter Feuerwehr konnten den Container zunächst nicht ordentlich ablöschen, da sich noch immer Brandnester im Container befanden. Die Feuerwehrleute mussten den Container schließlich aufschneiden, um das Feuer vollständig zu löschen.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zeugen hatten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten angegeben, dass sie kurze Zeit vor Brandentdeckung mehrere Personen auf der Straße gehört hätten und Feuerwerk abgefeuert worden sei. Ob dies jedoch in einem Zusammenhang mit dem Brand steht, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110 entgegen.