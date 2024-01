Velbert: Schlüssel vergessen - Volvo von Hohlstraße geklaut

Langfinger am Werk: Von der Hohlstraße in Velbert-Langenberg haben Unbekannte einen 24 Jahre alten Volvo gestohlen.

Langenberg Die Polizei sucht jetzt nicht nur nach dem 24 Jahre alten Auto, sondern auch nach Zeugen für den Diebstahl.

Böse Überraschung am Montagmorgen (29. Januar): Als eine Frau gegen 7.30 Uhr an der Hohlstraße in ihren blauen Volvo V70 steigen will, ist das Auto nicht mehr da. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Diebstahl.

Und das ist laut Einsatzbericht geschehen: Die Dame hatte ihren Volvo am Sonntag (28. Januar) gegen 14 Uhr an der Hohlstraße in Höhe der Hausnummer 88 abgestellt. Nach eigenen Angaben ließ sie das Auto eventuell offen - und vergaß den Originalschlüssel im Fahrzeug. Montagmorgen war der Volvo, Städtekennung Kreis Borken (BOR) dann verschwunden.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Sie informierte die Polizei, die, so steht es im Bericht der Beamten, „Such- und Ermittlungsmaßnahmen“ einleitete. Außerdem ist der Volvo zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Den aktuelle Zeitwert schätzen die Beamten auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946 6110 jederzeit entgegen.

