Velbert: Schlüssel-Comedy und ein Mick Jagger-Double

Velbert. Viel los ist in den kommenden zwei Wochen in den Kulturspielstätten in Velbert. Die Schlüssel-Comedy startet und die New York Gospel Stars singen

„Kaum zu glauben: Sie sitzen im Alldiekunst-Haus beim Konzert, haben die Augen geschlossen – und glauben, Mick Jagger zu hören“: So wirbt das Team des Veranstaltungshauses an der Wiemerstraße 3 in Velbert-Langenberg für den Auftritt von „Voodoo Lounge“ am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr. Voodoo Lounge aus Braunschweig spielt die Songs der Rolling Stones und sind damit seit mehr als 20 Jahren erfolgreich unterwegs. Dabei präsentiert die Band neben zahlreichen Stonesklassikern auch einige weniger bekannte Songs. Die verblüffende Ähnlichkeit von Sänger Bobby Ballasch zu Mick Jagger sei ein weiteres großes Plus der Band, heißt es in der Ankündigung. Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kape, Hauptstraße 55; bei der Tourist-Info der Velbert Marketing, Oststraße 12, Velbert; im Weinhandel Stellwag, Elberfelder Straße 65, Neviges; an den Vorverkaufsstellen von Neanderticket und auf www.neanderticket.de. Die ursprünglich an dieser Stelle angekündigte Band „Flashback Rolling Stones“ wurde wegen Krankheit des Bandleaders aufgelöst. Die für dieses Konzert gekauften Karten sind weiterhin gültig.

Schlüssel-Comedy mit Star-Gast Dave Davies

Die nächste Schlüssel-Comedy steht am Freitag, 24. Februar, im „Karstens“ im Sportzentrum Velbert an. Organisator und Moderator Bora begrüßt dann ab 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Kristina Bogansky, Serdar Karabiyik, Benaissa Lamroubal, Benni Stark, Pam Pengco und Stargast Dave Davis.

Benaissa Lamroubal ist bei der Schlüssel-Comedy am 24. Februar in Velbert dabei. Foto: Tiffany Jane Maaßen Photography

Dave Davis’ aktuelles Programm heißt „Ruhig, Brauner!“. Der gebürtige Kölner hat bereits mehrfach den Prix Pantheon gewonnen, ebenso den Deutschen Comedy-Preis und den Stuttgarter Besen. Die Wahl-Berlinerin Kristina Bogansky ist seit 2017 deutschlandweit als Comedienne unterwegs und reizt mit ehrlicher, roher Stand-up-Comedy nach amerikanischem Vorbild. Serdar Karabiyik hat einen für „Almans“ komplizierten Nachnamen und einen Lebenslauf, der jeden Personaler die Stirn runzeln lässt. Seit 2020 ist er in der Comedy-Szene unterwegs. Benaissa Lamroubal erlernte das Handwerk der Comedy ausschließlich auf der eigenen Bühne und wurde erst von der Öffentlichkeit wahrgenommen, als er 2012 am RTL-Comedy Grand Prix teilnahm.

Dave Davis – hier beim Prinzenball im November in Mülheim an der Ruhr – stattet der Schlüssel-Comedy in Velbert einen Besuch ab. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Auch wenn Benni Stark mittlerweile dem Einzelhandel den Rücken zugewandt hat, die Jahre dort haben ihn geprägt und so widmet er sich auch in seiner neuen Show den Fragen, die ihn heute noch umtreiben, etwa: Warum müssen Männer Pullover anziehen, damit die Frau sehen kann, dass diese ihnen nicht stehen? Pam Pengco nimmt kein Blatt vor den Mund – schlagfertig, trocken, offen und authentisch bis hin zu Aufklärung durch Humor. Wer noch nie mit Travestie in Berührung gekommen ist, hat hier die Chance dazu. Pam Pengco, die erste Drag Queen auf Deutschlands Stand-up Comedy Bühnen. Die Schlüssel-Comedy ist ausverkauft.

Onkel Fisch bei Alldie

„Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte“ heißt das aktuelle Programm des Satire-Duos „Onkel Fisch“: Die beiden sind am Freitag, 3. März, ab 19.30 Uhr im Alldiekunst-Haus in Langenberg zu Gast – und sie wissen: Die Wahrheit ist unumstößlich und absolut. Aber irgendwie hält sich keiner dran. Darum wird sie auch schon mal ein wenig gebogen, ordentlich geschönt und sogar zu alternativen Fakten geklont. Auf dem Pfad der satirischen Erleuchtung begegnen Markus und Adrian – Onkel Fisch – Geheimdiensten, Querdenkern, Medien, Politikern, ihren Gehirnen, schlauen Bauern und dem sprichwörtlichen Kindermund. Karten kosten 28 Euro (ermäßigt 25 Euro) an der Abendkasse und 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) im Vorverkauf. Karten gibt es unter anderem auf www.neanderticket.de.

Gospel Stars endlich in Velbert

Die New York Gospel Stars sind nach Corona wieder auf Tour – und machen am 6. März Halt im Bürgerhaus Velbert-Langenberg. Foto: Makis Photography

Nachdem die letzten beiden Tourneen auf Grund der Pandemie verschoben werden mussten, kommen die New York Gospel Stars nun zurück nach Velbert – und sie feiern gleich ihr 15-jähriges Bestehen. Das Konzert im Bürgerhaus Langenberg, Hauptstraße 64, ist für Montag, 6. März, geplant. Karten kosten im Vorverkauf 32 Euro und sind erhältlich auf www.lb-events.de, telefonisch unter 0234 94 71 940 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Ensemble zählt zu den besten Gospel-Formationen weltweit, das Besondere: Jedes Jahr bekommt man – natürlich neben der Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören. So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt. Die New York Gospel Stars haben schon mit Künstlern wie etwa Justin Timberlake, Whitney Houston, Ed Sheeran und Aretha Franklin zusammengearbeitet. Dieses Jahr haben die Sängerinnen und Sänger „freudige, mitreißende, begeisternde, aber auch teilweise melancholische und traurige Lieder in petto“.

Ausstellungen in Velbert Die Ausstellung mit Werken von Yahia Alselo läuft noch bis zum 26. März in der Galerie 23 an der Frohnstraße 3 in Langenberg. geöffnet ist am Sonntag, 26. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr. Weitere Termine sind nach Vereinbarung unter 0176 82303025 möglich. Mehr auch auf www.galerie-23.de. 90 Gemälde und Zeichnungen sind bisher Wochenende um Wochenende als „Wochenbilder“ übers Internet verschickt worden. Da im Haus von Beate Uber-Lange in Velbert-Nierenhof gerade eine Wohnetage frei ist, nutzt sie die leeren Räume, um die „Wochenbilder“ nicht digital, sondern im Original zu zeigen – und zwar am Samstag, 25. 2., zwischen 15 und 18 Uhr und am Sonntag, 26. 2., zwischen 14 und 17 Uhr. Adresse: Bonsfelder Str. 99, 42555 Velbert; Eingang „Im grünen Winkel“, Info: 02052-7664.

