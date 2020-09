Velbert: Schlägerei mit Baseballschläger und Eisenstange

In Velbert sind mehrere Männer aufeinander losgegangen. Dabei kamen auch ein Baseballschläger und ein Eisenrohr zum Einsatz. Die Polizei nahm zwei Männer vorläufig fest.

Bei einer Schlägerei sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei kamen dabei auch ein Baseballschläger und eine Eisenstange zum Einsatz.

Das war passiert: Gegen 17.30 Uhr meldeten Anrufer eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Friedrichstraße. Dabei sollen die Beteiligten nach Angaben der Zeugen mit Stahlrohren und Stöcken aufeinander eingeschlagen haben.

Polizei trifft auf zwei verletzte Männer

Als die Beamten am Ort der Schlägerei ankamen, trafen sie auf einen 38-jährigen Mann aus Herdecke und einen 57-jährigen Velberter: Beide hatten sichtbare Verletzungen und beide gaben übereinstimmend an, von mehreren Personen angegriffen worden zu sein, wobei zwei Männer mit einem Stahlrohr und einem Baseballschläger bewaffnet gewesen seien. Als Grund für die Auseinandersetzung nannten die Männer einen vorangegangene Streit. Der Mann aus Herdecke war so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Zeugen führten die Polizisten dann in einen Garagenhof, in dem die Beamten ein Stahlrohr fanden, das laut Einsatzbericht offenbar bei der Auseinandersetzung benutzt worden war. Die Beamten stellten das Rohr sicher.

Mehrere Gegenstände sichergestellt

Zwei Männer, die an der Auseinandersetzung beteiligte gewesen waren – 29 und 36 Jahre alt – erwischte die Polizei in einem nahe gelegenen Wettbüro: Auch diese beiden hatten frische Verletzungen, gaben jedoch an, keine medizinische Betreuung zu benötigen.

Im Kofferraum des von dem 36-jährigen Velberters genutzten Wagens – ein weißer BMW mit Wuppertaler Kennzeichen – entdeckten die Polizisten einen ausgezogenen Schlagstock sowie ein Küchenmesser. Beide Gegenstände stellten die Beamten als so genannte Tatmittel sicher und nahmen sowohl den 29-jährigen, polizeilich bekannten Wuppertaler, als auch den 36-jährigen Velberter wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig fest. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen durften die beiden Männer gehen, die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert unter 02051 946 6110 in Verbindung zu setzen.