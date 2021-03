Velbert: S-Bahnlinie drei Nächte gesperrt

Neviges. Die S-Bahn-Linien S9 und S7 sind ab Sonntagabend, 7. März, bis Mittwoch, 10. März, jeweils von 21 Uhr bis 4 Uhr gesperrt. Als Ersatz fahren Busse.

Wer spätabends oder ganz früh morgens mit der S-Bahn der Linien S7 und S9 fährt, muss sich von Sonntagnacht, 7. März, bis Mittwoch, 10. März, auf Einschränkungen gefasst machen, so informiert der Betreiber Abellio: Jeweils von 21 Uhr bis 4 Uhr ist die Strecke von Wuppertal-Oberbarmen bis Wuppertal-Vohwinkel aufgrund von Oberleitungsarbeiten durch die DB Netz AG gesperrt. Davon sind in diesen drei Nächten die Linien S7 und S9 von Abellio betroffen und müssen auf dem Abschnitt Wuppertal-Oberbarmen – Wuppertal Hbf (S7), bzw. Wuppertal-Oberbarmen – Wuppertal-Vohwinkel ausfallen. Die betroffenen Fahrten der Linie S9 beginnen und enden in Wuppertal-Vohwinkel, bzw. Wuppertal-Oberbarmen.

Für Busfahrten mehr Zeit einplanen

Es fahren aber als Ersatz Busse. Sie halten für die Linie S9 an den folgenden Haltepunkten: In Wuppertal-Vohwinkel: Vohwinkel Bf, Bussteig 2. In Wuppertal-Sonnborn: Sonnborner Ufer, Bussteig 2. Wuppertal-Zoologischer Garten: Zoo/ Stadion. In Wuppertal-Steinbeck: Historische Stadthalle, Bussteig 2. Wuppertal Hauptbahnhof: Bussteig 6. In Wuppertal-Unterbarmen: Völklinger Straße. In Wuppertal-Barmen: Barmen Bahnhof, Bussteig 3. In Wuppertal-Oberbarmen: Bahnhof/Rauenthal, Bussteig 1.

Die Fahrzeit kann sich durch die Busfahren verlängern. Abellio empfiehlt, mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Weitere Informationen und die Haltepunkte der S 7 sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Außerdem kann man sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG informieren.