Velbert: Rottberger Straße teils einseitig gesperrt

Velbert. Der Kreis Mettmann erneuert den Geh- und Radweg auf der Rottberger Straße in Velbert. Die Straße wird halbseitig gesperrt.

Der Kreis Mettmann saniert ab Montag, 13. März, auf einer Länge von fünfhundert Metern den Geh- und Radweg entlang der Rottberger Straße (K 23) in Velbert. Die Bauarbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt und erstrecken sich von dem Kreuzungsbereich Rottberger Straße / Rodberger Straße bis kurz vor die Autobahnauffahrt Langenberg (A 44).

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Essen wird dabei in mehreren kleinen Abschnitten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 24. März, beendet sein.

