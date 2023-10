Kriminalität Velbert: Roter VW Up in Langenberg gestohlen

Langenberg. Die Polizei Velbert sucht Zeugen für einen Autodiebstahl: Von der Straße Am Buchenhang im Stadtbezirk Langenberg ist ein Kleinwagen verschwunden.

In Langenberg ist am Wochenende ein VW Up gestohlen worden, nun sucht die Polizei Zeugen für die Tat.

Und das ist passiert: Am Samstagnachmittag (21. Oktober) gegen 15 Uhr stellte die Halterin eines roten VW Up ihr Fahrzeug an der Straße Am Buchenhang in Höhe der Hausnummer 9 ab. Als sie am nächsten morgen gegen 11.30 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war das Auto nicht mehr da. Die Langenbergerin rief die Polizei, die den Wagen sofort zur internationalen Fahndung ausschrieb sowie ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen einleiteten.

Polizei Velbert bittet um Hinweise

Bisher liegen der Velberter Polizei keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Up vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten roten VW UP, nimmt die Polizei Velbert jederzeit unter 02051 946 6110 entgegen.

