Velbert: Rote Hände gegen Kriegs-Ausbeutung von Kindern

Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Neviges überreichten rote Hände an den Landtagsabgeordneten Martin Sträßer (4.v.r.), Bürgermeister Dirk Lukrafka (l.)und Kommunalpolitiker verschiedener Parteien. Mit der Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass in vielen Ländern Minderjährige als Kindersoldaten eingesetzt und ausgebeutet werden.

Neviges. Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Neviges protestieren mit roten Händen gegen die Ausbeutung von Minderjährigen als Kindersoldaten.

Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Velbert-Neviges setzen auch in diesem Jahr im Rahmen der UNICEF-Aktion „Red Hands Day“ ein Zeichen gegen die weltweite Ausbeutung von Minderjährigen als Kindersoldaten und -soldatinnen.

Martin Sträßer, Landtagsabgeordneter der CDU, Bürgermeister Dirk Lukrafka sowie mehrere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker von CDU, SPD und Piraten nahmen die von den SchülerInnen selbst gemalten roten Händen persönlich in Empfang.

Lilly, Fynn, Hannah und Aline aus der Klasse 7d, die sich im Unterricht mit dem Thema auseinandergesetzt hatten, übergaben stellvertretend für alle Schüler die im Kunstunterricht erstellten Zeichnungen an die anwesenden Politikerinnen und Politiker. Die SchülerInnen der Gesamtschule Velbert-Neviges wollen nicht, dass Kinder in Konflikten und Kriegen an Waffen gezwungen, traumatisiert werden und die wichtigsten Jahre ihres Lebens unwiederbringlich verlieren.

Durch Mitschüler aus der Ukraine ist das Thema in Velbert-Neviges ganz nah

Die Ernsthaftigkeit des Themas spiegelte sich in dem Gespräch wider, welches sich an die Übergabe der roten Hände anschloss. Die Tatsache, dass seit Frühjahr des vergangenen Jahres viele Kinder aus der Ukraine an der Gesamtschule Velbert-Neviges unterrichtet werden, bringt die Themen Krieg und Flucht sehr stark in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler hinein.

Schulleiter lobt das Engagement seiner Schülerinnen und Schüler

Schulleiter Jens Brandenburg richtete sich bei der Übergabe an die anwesenden Schüler: „Ihr seid die Generation von morgen und euer Engagement, das ihr hier zeigt, ist nicht nur heute wichtig, sondern auch in Zukunft.“

Bürgermeister Dirk Lukrafka wies darauf hin, dass sich die Welt seit der ersten Übergabe der roten Hände unserer SchülerInnen verändert habe: „Die Sorgen und Konflikte sind größer geworden.“ Umso wichtiger sei es, in dieser Zeit, gemeinsam auf globale Missstände aufmerksam zu machen – und so bereits auf der kommunalen Ebene Verantwortung in einer globalen Welt zu übernehmen.

Die verschiedenen Fraktionen werden nun die roten Hände weitergeben – und so ihrerseits die Öffentlichkeit über die Aktion in Kenntnis setzen.

