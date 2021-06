Velbert: Rheinbahnbusse erhalten antivirale Beschichtung

Düsseldorf. Die Oberflächen in den Rheinbahnbussen erhalten einen desinfizierenden Schutzfilm. Keime und Viren sollen so drastisch reduziert werden.

Ob Haltestange, Sitzpolster, Griff oder Taster – alle Kontaktflächen in den Bussen und Bahnen der Rheinbahn werden ab sofort regelmäßig mit einer antiviral wirkenden Oberfläche beschichtet. Dazu wird in der nächtlichen Reinigung, die alle Fahrzeuge durchlaufen, eine spezielle Lösung aufgetragen, die auf den Oberflächen einen desinfizierenden Schutzfilm bildet. Dieser reduziert Keime, Bakterien und Viren zuverlässig auf den Kontaktflächen bis zu 90 Prozent.

Dauerhafte Verbesserung

„Mit unseren umfangreichen Infektionsschutzmaßnahmen haben wir als Rheinbahn seit Beginn der Pandemie dazu beigetragen, dass der Nahverkehr in der Region sicher war. Mit der antiviralen Beschichtung von Kontaktflächen gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung der dauerhaften Verbesserung der Hygiene in unseren Fahrzeugen“, so Michael Richarz, Vorstand Technik und Betrieb der Rheinbahn. „Die Beschichtung schützt nicht nur vor Übertragungen des Corona-Erregers, sondern auch vor anderen Viren, die durch Schmierinfektionen übertragen werden. Sie reduziert nachgewiesenermaßen die Keimbelastung auf den Oberflächen deutlich.“

Mehrere Produkte getestet

Die Rheinbahn hat in den letzten Monaten mehrere Produkte getestet und sich dann für den wirksamsten Anbieter entschieden. Begleitet wurden die Tests durch ein unabhängiges Labor, das die Wirksamkeit des Produkts bestätigt. Zusätzlich zum Fahrgastraum werden künftig auch alle Kontaktflächen am Fahrerplatz mit der Lösung beschichtet. „Die Gesundheit unserer Fahrerinnen und Fahrer liegt uns ebenso am Herzen wie die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden“, so Richarz weiter. „Mit der antiviralen Beschichtung machen wir den Nahverkehr noch sicherer. Nichtsdestotrotz bitten wir unsere Fahrgäste, sich weiterhin eigenverantwortlich an die Hygieneregeln und die Maskenpflicht zu halten.“

