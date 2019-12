Velbert-Mitte. In Velbert und Heiligenhaus leben viele Menschen, deren Wurzeln nicht in Deutschland liegen. Drei von ihnen haben uns Weihnachtsrezepte verraten.

Velbert: Rezepte aus aller Welt – von Velbertern

Viel, ganz viel zu Essen gibt es in Nigeria zu Weihnachten. Denn schließlich, so erzählt es Joy Izevbigie, kommt dann die ganze Familie zusammen. Und die Freunde. Und die Verwandten. „Der Tisch muss voll sein“, sagt die Velberterin und lacht.

Egus(s)i-Suppe gibt es in Nigeria, wichtiger Bestandteil ist der Samen einer bestimmten Melonensorte. Bei Joy Izevbigie aus Velbert gibt es das Gericht auch. Foto: bonchan / Getty Images/iStockphoto

Traditionell gibt es dann Fufu (oder Foufou). Das ist ein Brei aus Maniok oder Yams und Kochbananen. Dazu gibt es Egus(s)i-Suppe. Hauptbestandteil sind Samen einer bestimmten Melonensorte, die Suppe ist so etwas wie das Nationalgericht des westafrikanischen Landes.

In die Suppe kommen neben den Samen Fisch, Fleisch, Shrimps, Salz und Bitterblatt; dazu servieren die Gastgeber Moi Moi, eine Pastete aus Bohnen und Gemüse. Die Feier beginnt schon am 24. Dezember, dann machen die Menschen die Nacht zum Tag, erzählt Joy Izevbigie: „Wir feiern in den 25. rein. Das ist dann der eigentliche Weihnachtstag.“ Und an dem geht es rausgeputzt auf Besuch zu Freunden und Verwandten – und natürlich in die Kirche.

An Neujahr geht die Party weiter: „In Afrika ist es warm, da feien wir gerne und viel.“ Außerdem „geht es in ein neues Jahr, da sind wir ausgelassen und glücklich und voller Hoffnung.“ Auf dem Tisch steht dann gebratener Reis mit Bohnen, Möhren, Hühnchenfleisch und vieles mehr. „Wir feiern eben gerne“, sagt Joy Izevbigie und lacht fröhlich.

Rund 40 bis 45 Prozent der mehr als 200 Millionen Nigerianer (Stand 2018) sind Christen, davon bekennen sich etwa 25 Prozent zur katholischen und 74 Prozent zur protestantischen Kirche. Schwerpunkte sind der Süden und Südosten des Landes.

Janssons Versuchung gibt es in Finnland

Ein Auflauf aus Kartoffeln und Matjes – das ist Janssonin Kiusaus und steht in Finnland an Weihnachten auf dem Tisch. Das Rezept hat Moa Ann-Sofie Krokfors aus Heiligenhaus zur Verfügung gestellt. Foto: H. W. RIECK / FFS

Aus dem Norden Europas stammt das Rezept für Janssonin Kiusaus (Janssons Versuchung), empfohlen von Moa Ann-Sofie Krokfors aus Heiligenhaus.

Benötigt werden sechs große geschälte Kartoffeln (vorwiegend festkochend), zwei mittelgroße Zwiebeln, drei Esslöffel Butter, sechs bis acht Matjes, 200 Milliliter Sahne oder Sahne-Mischung, dazu Salz, Pfeffer, Muskat, Fett für die Auflaufform und Emmentaler zum Überbacken. Es kann los gehen:

1. Den Ofen auf 220° vorheizen. Die Zwiebeln schälen, halbieren und längs in Streifen schneiden. Zwiebelstreifen in zwei Esslöffeln Butter bei kleiner Hitze in fünf Minuten glasig dünsten und abkühlen lassen.

2. Die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden, mit ¼ Teelöffel Salz mischen und beiseitestellen. Die Matjes abtropfen lassen und in zwei Zentimeter dicke Streifen schneiden.

3. Eine Auflaufform mit einem Esslöffel Butter fetten. Zuerst eine Lage Kartoffeln in die Form schichten, darauf je eine Lage Zwiebeln und Matjes (kann klein geschnitten werden) geben und mit Kartoffeln abdecken. Dies so lange wiederholen, bis alle Zutaten aufgebraucht sind, dabei mit Kartoffeln abschließen.

4. Die Sahne mit Pfeffer und Muskat erhitzen, aber nicht kochen, und über die Matjeskartoffeln gießen. Auf dem Auflauf verteilen und etwa 45 Minuten im heißen Ofen (Mitte, Umluft 200°) garen, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist und die Kartoffeln gar sind. Später noch mit Emmentaler überbacken. Dazu passt Bier und grüner Blattsalat.

Ein Kuchen aus Frankreich zum Dessert

Suzanne Gaillard-Küppersbusch stammt aus Frankreich, lebt aber schon lange in Velbert. An der Friedrichstraße betreibt sie eine Weinhandlung. Zu Weihnachten gibt es in ihrer Heimat traditionell einen Kuchen – Bûche de Noël, eine schokoladige Biskuitrolle in der Optik eines Baumstammes.

Bûche de Noël sieht verführerisch aus – ist aber ganz schön mächtig. Foto: NoirChocolate / Getty Images/iStockphoto

Mit etwas Übung dauert die Herstellung von zwölf Rollen etwa 80 Minuten. Für die Schokoladen-Buttercreme werden benötigt: eine Packung Feines Schokoladen-Puddingpulver. Suzanne Gaillard-Küppersbusch empfiehlt die Sorte von Dr. Oetker, „die ist auch in Frankreich bekannt“, sagt sie; 80 Gramm Zucker, 500 Milliliter Milch, 50 Gramm Kuvertüre Zartbitter und 250 Gramm weiche Butter.

Der Biskuitteig besteht aus fünf Eiern (Größe M), fünf Esslöffeln heißem Wasser, 150 Gramm Zucker, einer Packung Vanille-Zucker, 200 Gramm Weizenmehl und zwei gestrichenen Teelöffeln Backin. Zum Verzieren schließlich braucht man etwa 100 Gramm Fondant (weiß), Back-und Speisefarbe (grün), Puderzucker, etwas Kakao und etwa 20 Gramm Fondant (rot).

Die Zubereitung: Aus Puddingpulver, Zucker und Milch einen Pudding zubereiten, Kuvertüre zugeben und unter rühren darin schmelzen. Pudding erkalten lassen (nicht kalt stellen), gelegentlich umrühren. Das Backblech fetten und mit Backpapier belegen, Backofen vorheizen auf etwa 200°C (Ober-/Unterhitze) oder 180°C (Heißluft)

Dann Eier und Wasser mit einem Mixer auf höchster Stufe etwa eine Minute lang schaumig schlagen, mit Vanille-Zucker gemischten Zucker unter rühren eine Minute einstreuen und die Masse weitere zwei Minuten schlagen. Mehl mit Backin mischen und auf niedrigster Stufe kurz unterrühren. Teig auf dem Blech glatt streichen und backen (unteres Drittel, etwa zehn Minuten). Danach die Biskuitplatte vorsichtig lösen, auf ein Stück Backpapier stürzen und erkalten lassen.

Nun die weiche Butter geschmeidig rühren, den erkalteten Pudding esslöffelweise unterrühren (Butter und Pudding müssen Zimmertemperatur haben, da sonst die Buttercreme gerinnt). Danach das Backpapier vorsichtig von der Biskuitplatte abziehen, ein Drittel der Buttercreme zur Seite stellen.

Restliche Creme auf die Biskuitplatte streichen, dann die Platte von der breiten Seite her aufrollen. Mit der restlichen Füllung die Biskuitrolle komplett einstreichen, mit einer Gabel Linien auf die Rolle ziehen, die Rolle etwa zwei Stunden erkalten lassen.

Zur Verzierung schließlich weißen Fondant mit Speisefarbe grün färben, eventuell etwas Puderzucker unterkneten; Grünen Fondant zwischen einem aufgeschnittenen Gefrierbeutel dünn ausrollen, Ilexblätter mit einem Ausstecher ausstechen, die Blätter mit einem Messer einkerben. Direkt vor dem Servieren die Rollen mit Kakao bestäuben und mit den Blättern belegen, aus dem roten Fondant kleine Kügelchen formen und an die Blätterenden kleben – fertig und guten Appetit.