Velbert: Reparaturcafé in Mitte bezieht neue Räume

Velbert. Das Reparaturcafé in Velbert-Mitte zieht in diesem Monat neue Räume. Umbauarbeiten mache das neue Domizil notwendig.

Das Reparaturcafé in Velbert-Mitte zieht um: Weil am alten Domizil in der Mittelstraße gebaut wird, öffnet das Café nun in den Räumen von St. Joseph in der Oberstadt seine Pforten. Am Samstag, 18. März, von 10 bis 13 Uhr wird nun dort alles Mögliche wieder instand gesetzt. Außerdem gibt es Kaffee und leckeren Kuchen. Das ganz wird ausschließlich von Ehrenamtlern betreut. Künftig soll das Café einmal im Monat öffnen.

Zur gleichen Zeit, wie das Café öffnet, ist auch im Garten von St. Joseph was los. Dort werkeln Ehrenamtler am Gartenprojekt und wünschen sich noch weitere tatkräftige Hände. Vielleicht kommt ja der eine oder andere Cafébesucher auf den Geschmack.

