Velbert: Rehasport kann häufig Schmerzmittel ersetzen

Früher war Leo Faoro Leistungssportler, hat intensiv Fußball gespielt. Dann, mit 41, kam das plötzliche Aus – Achillessehnenriss. Von heute auf morgen war kein Sport mehr möglich, der Körper reagierte auf die fehlende Bewegung mit Schmerzen, vor allem im Rücken, im Kreuz. Der Arzt spritzte Schmerzmittel. Als die auch nicht mehr halfen, verschrieb er dem heute 68-Jährigen 50 Einheiten Rehasport. „Ich musste mich da echt überwinden“, erinnert sich Faoro, „ich hab auch nicht wirklich daran geglaubt, dass das etwas bringt, aber nach einem halben Jahr spürte ich erste Besserung.“

Rehasportgruppen und Gerätetraining

Andrea Wahl hat 2007 den Verein „Rehasport vor Ort“ mitgegründet. Leo Faoro (im Hintergrund) kommt seit Jahren regelmäßig in die Räume an der Oststraße 15, um zu trainieren und fit zu bleiben. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der Velberter sitzt an einem Fitnessgerät in den Räumen des 2007 gegründeten Vereins „Rehasport vor Ort“ an der Oststraße, macht entspannt und ruhig seine Übungen. Er brauche die regelmäßige Bewegung, sagt Faoro, der nach dem Rehakurs damals direkt eine Mitgliedschaft im Verein buchte und seitdem drei bis fünfmal die Woche an den Geräten trainiert. „Ich nehme eigentlich auch noch an den Kursangeboten teil“, erklärt der Rentner und zeigt auf einen großen Raum, indem gerade rund zehn ältere Damen und ein rüstiger älterer Herr gut gelaunt zu dezenter Musik leichte Bewegungsübungen machen, „nur derzeit möchte ich das nicht wegen Corona.“

Teilhabe am Leben bis ins hohe Alter

Dabei bietet der Raum genügend Platz, um den notwendigen Hygieneabstand zwischen den einzelnen Teilnehmern von rund 1,5 Metern zu wahren. Rehasport-Vereinsgründerin Andrea Wahl schaut dort einen Augenblick zu, die Senioren heben mal den einen, dann den anderen Arm an, strecken ein Bein, beugen sich leicht nach vorne, alles unter Anleitung von Kursleiterin Steffi Kölbach. „Im Grunde zeigt dieser Kurs genau, worum es im Rehasport eigentlich geht“, erklärt Wahl, „nämlich darum, die Teilhabe am Leben bis ins hohe Alter aufrecht zu erhalten.“

Rehasport auch gut für Psyche

Viele die herkommen, sind über 80 Jahre und älter, die regelmäßigen Treffen tun den Teilnehmern körperlich, aber vor allem auch psychisch gut – über den langen Zeitraum entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, man sorgt füreinander, feste Termine geben Struktur.

Familiär und vertraut

Die Übungen in der Seniorengruppe sind so angelegt, dass niemand überfordert wird. Es geht darum möglichst lange so fit zu bleiben, dass der Mensch am Alltagsgeschehen aktiv teilnehmen kann. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Hallo Klaus“, begrüßt Andrea Wahl einen älteren Mann, der sich bereits in Sportkleidung und mit Handtuch unterm Arm am Empfang die Hände desinfiziert, „wie geht es Dir heute?“ Die 48-Jährige kennt hier fast jeden, das Duzen ist Standard, alles geht familiär und vertraut zu. Klaus muss noch warten, bis der nächste Kurs beginnt, solange hält er sich in einem weiteren Raum auf, „so laufe man sich nicht unnötig über den Weg.“

Differenzierte Angebote für alle Altersgruppen

Neben den klassischen Rehakursen für ältere Menschen zur Aufrechterhaltung ihrer körperlichen Stabilität und dem kleinen Fitnessbereich macht der Verein auch differenzierte Angebote: vom Beckenbodentraining über Diabetis- oder Lungensportgruppen. „An solchen Kursen nehmen auch viele jüngere Menschen teil einfach, weil bestimmte Krankheiten nicht altersgebunden sind, wie COPD, Brustkrebs oder Bandscheibenvorfälle.“ Das Einzige, was der Rehasportverein, der neben Velbert auch noch in Ratingen und Düsseldorf vertreten ist, nicht im Programm hat, sind Herzkurse für Menschen mit kardiologischen Erkrankungen. „Bei solchen Angeboten muss immer ein Arzt anwesend sein, das können wir als gemeinnütziger Verein nicht leisten.“

Es geht ohne Schmerzmittel

Der Weg zum Verein „Rehasport vor Ort“ Ärzte stehen einer Verordnung von (meistens 50) Rehasporteinheiten (à 45 Minuten) bei körperlichen Beeinträchtigungen meistens positiv gegenüber. Die Kosten werden dann vollständig von den Ersatzkassen übernommen. Im Anschluss entscheiden sich viele Teilnehmer für eine Mitgliedschaft im Verein. Diese kostet für Rentner 22 Euro, für alle anderen 25 Euro. Weitere Informationen gibt es beim Verein „Rehasport vor Ort“, Oststraße 14 (Hinterhof), unter 02051/313795

Leo Faoro ist mit seinem heutigen Fitnessprogramm fertig, der regelmäßige Sport ist nun seit Jahren wieder ein fester Bestandteil seines Alltags. „Mir geht es besser denn je, ich brauche keinen Spritzen mehr, keine anderen Schmerzmittel, es ist alles bestens, ich fühle mich absolut fit.“