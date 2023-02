Velbert: Räuber verletzen Ladendetektiv bei „Aldi“

Neviges. Die Polizei sucht Zeugen für eine brutale Tat im Supermarkt „Aldi“ in Velbert-Tönisheide: Drei Räuber schlagen auf einen Ladendetektiv ein.

Turbulente Szenen am Freitagabend, 3. Februar, im Supermarkt „Aldi“ in Velbert-Tönisheide: Drei Räuber, so berichtet die Kreispolizei Mettmann, verletzen einen Ladendetektiv mit mehreren Schlägen, zwei Männern gelingt die Flucht. Das war geschehen: Gegen 18.50 Uhr beobachtete der Ladendetektiv drei Kunden, die augenscheinlich zunächst versuchten, Zigaretten zu stehlen. Als dies misslang, steckten sie Lebensmittel im Wert von 50 Euro unter ihre Jacken. Als sie mit der Beute verschwinden wollten, sprach der 43-jährige Ladendetektiv das Trio an und forderte es auf, mit ins Büro zu kommen. Doch dazu kam es nicht: Nach einem lautstarken Streit griffen die Drei den Ladendetektiv massiv an, so die Polizei, und schlugen mehrmals auf ihn ein.

Die Polizei in Velbert sucht Zeugen

Zwei der Angreifer flohen anschließend aus dem Supermarkt. Obwohl die alarmierten Polizeibeamten sofort eine Nahbereichsfahndung im Umfeld eingeleitet hatten, fehlt bisher von ihnen jede Spur. Den dritte im Bunde, ein 19-Jähriger, konnten weitere Angestellte festgehalten. Die circa 20 bis 30 Jahre alten Tatverdächtigen sollen dunkel gekleidet gewesen sein und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben, so heißt es in dem Bericht der Kreispolizei Mettmann. Beide Tatverdächtigen trugen dunkle kurze Haare. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde er nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Wer etwas sagen kann zu den bisher noch unbekannten Mittätern: Zeugen können sich jederzeit unter der Telefonnummer 02051 946 6110 bei der Polizei in Velbert melden.

