Velbert: Räuber bedrohen Spielhallen-Angestellte mit Messer

Velbert. Die maskierten Männer erbeuteten mehrere hundert Euro aus der Geschäftskassen. Die Angestellte blieb unverletzt.

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend eine Spielhalle an der Oststraße überfallen. Mit einem Messer bedrohten sie die Angestellte. Die berichtet die Velberter Polizei.

Gegen 18.25 Uhr kamen die beiden Täter in die Spielhalle, in der sich neben einer Angestellten nur wenige Besucher befanden. Die Unbekannten trugen Kappen und Kapuzen, ihre Gesichter waren durch Mund-Nasen-Schutzmasken verdeckt. Einer der beiden Täter hielt deutlich sichtbar ein großes Küchenmesser in der rechten Hand, stellte sich damit sofort vor den Kassentresen der Spielhalle. Er forderte eine 35-jährige Angestellte ultimativ dazu auf, ihm das gesamte Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Sein Mittäter ging hinter den Tresen und setzte die Angestellte weiter massiv unter Druck.

Überfallene leistete keinen Widerstand

Die Frau leistete keinen Widerstand und öffnete die Kasse, ein Räuber packte das Geld in einen grauen Beutel. Mit einer Beute in Höhe weniger hundert Euro verließen die zwei Räuber dann das Ladenlokal. Sie entkamen zu Fuß, liefen in die Kurze Straße und verschwanden über die Koelverstraße in Richtung Forum und Innenstadt. Die 35-jährige Angestellte blieb geschockt, aber körperlich unverletzt am Tatort zurück, genauso wie drei unbeteiligte Besucher der Spielhalle und Zeugen des Geschehens.

Unmittelbar nach dem schnellen Bekanntwerden der Tat leitete die Velberter Polizei sofort intensive Fahndungsmaßnahmen ein. Trotz des Einsatzes starker Einsatzkräfte aus dem gesamten nördlichen Kreisgebiet und zwei Diensthunden, verliefen diese leider ohne einen schnellen Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahndung nach zwei Straftätern

Die Polizei sucht dabei nach zwei Straftätern, die wie folgt beschrieben werden: beide männlich, beide sprachen beide deutsch ohne erkennbaren Akzent, zwischen 20 und 30 Jahre alt, überwiegend dunkel gekleidet. Der Messerträger trug eine karierte Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe und hellgraue Sneaker der Marke „New Balance“. Er war bewaffnet mit einem etwa 20 cm langen Küchenmesser. Der zweite Täter trug grüne Handschuhe und führte den grauen Beutel mit sich. Hinweise zu Herkunft, Identität und Verbleib der beschriebenen Räuber, wie auch zu verdächtigen Beobachtungen vor, während und nach der Tat, die in einem Zusammenhang zum Raubüberfall stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110 entgegen.