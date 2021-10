Velbert: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Neviges. Eine Pedelec-Fahrerin stürzt auf der Nordrather Straße und verletzt sich dabei schwer. Warum sie Kontrolle über ihr Zweirad verlor, ist unklar.

Schwere Verletzungen trug eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Sonntag, 10. Oktober, um 15.25 Uhr auf der Nordrather Straße in Neviges davon. Wie die Polizei berichtet, befuhr die Velberterin die Nordrather Straße in Fahrtrichtung Norden. In einer Linkskurve in Höhe der Hausnummer 281 verlor die Frau plötzlich die Kontrolle über ihr Zweirad. Aus welchen Gründen ist unklar, so der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Ursache des Sturzes ist unklar

Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlung ist die Ursache des Sturzes unklar. Foto: Jochen Tack

Bei dem Unfall, bei dem nach bisherigen Stand der Ermittlungen keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, stürzte die Pedelec-Fahrerin zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus und musste auch zur weiteren Behandlung dort bleiben. Im Gegensatz zum E-Bike springt beim Pedelec zur Unterstützung der Motor, wenn die Fahrerin oder der Fahrer in die Pedale tritt. Beim E-Bike dagegen kann der Motor per Knopfdruck eingesetzt werden.

