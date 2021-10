Velbert: Programm gegen die Langeweile in den Herbstferien

Velbert. Zwei Wochen keine Schule – aber was kann man jetzt machen? Wir haben einmal eine Übersicht zusammengestellt über Aktionen in Velbert.

Die Herbstferien haben begonnen. Damit bei Kindern und Jugendlichen in Velbert keine Langeweile aufkommt, gibt es wieder zahlreiche Aktionen zum Mitmachen. So bieten zum Beispiel die Mitgliedsverbände des Stadtjugendrings Velbert ein umfangreiches Programm an.

Den Start in der ersten Ferienwoche macht die evangelisch-methodistische Kirche Velbert am Dienstag, 12. Oktober im Gemeindezentrum Hardenberger Straße. Hier können Kinder ab elf Jahren beim gemeinsamen Bumerangbauen ihr handwerkliches Talent entdecken. Im Detail sollen die jungen Teilnehmenden aus einem zehnschichtigem Birkensperrholz das traditionelle Wurfobjekt zeichnen, raspeln und anschließend schleifen. Zum Abschluss wird das Werfen mit dem Bumerang geübt. Die Teilnahmekosten betragen 3 Euro pro Kind. Eine Anmeldung ist bei Manfred Hell unterm.w.w.hell@freenet.de oder 01755478840 notwendig. Die Aktion beginnt um 9.30 und endet um 15 Uhr.

Schnitzeljagd mit Smartphone

Freie Plätze gibt es auch noch für die Schnitzeljagd des Jugendverbands der Alevitischen Gemeinde Deutschland BDAJ am Samstag, 16. Oktober von 12 bis 14 Uhr. Das Besondere dabei ist, dass Kinder ihr Smartphone beim Lösen der Rätsel nutzen müssen. Spielerisch soll die Schnitzeljagd dazu dienen, dass die Kinder mehr über die schönsten Orte Velberts erfahren. „Nachdem im letzten Jahr so viel ausfallen musste, freuen wir uns umso mehr, dass wir den Kindern während ihrer Ferien wieder eine interessante Veranstaltung anbieten können, die zudem auch barrierefrei ist“, erklärt Organisator Murat Karaagac. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bei Karaagac unter velbert@bdaj.de und 015168765140 möglich.

Ausflug in ein ehemaliges Gefängnis

Für an Geschichte interessierte Kinder ab 14 Jahren veranstaltet der CVJM Dalbecksbaum am Donnerstag, 21. Oktober einen Ausflug zum Gestapo-Gefängnis in Köln. Die Teilnahme kostet mit einem Schülerausweis 7 Euro und ohne 10 Euro. Der Treffpunkt ist an der Grünheide 3. Eine Anmeldung ist unter www.cvjm-dalbecksbaum.de/ferienprogramm vorzunehmen.https://www.cvjm-dalbecksbaum.de/ferienprogramm

Bachentdecker

Zu echten Bachentdeckern sollen die Kleinen am Sonntag, 24. Oktober werden. Gemeinsam mit Pfadfindern des DPSG Johannes Bosco erforschen die Sieben- bis Elfjährigen einen Bach und die dort lebenden Tiere. „Uns ist ehttps://stamm-johannes-bosco.de/s wichtig, für die Aktion nicht weit wegzufahren und so die Natur direkt vor Ort kennenzulernen. Wir wollen mit der Aktion auch das Umweltbewusstsein der Kinder schärfen“, erklärt Organisator Raphael Greshake. Eine kostenlose Anmeldung ist unter stamm-johannes-bosco@outlook.de erforderlich.

Auf Bachexkursion gehen die Pfadfinder mit den Ferienkindern. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Gesundes Mittagsessen

Von Montag, 18. bis Donnerstag, 21. Oktober können die Kinder, jeweils zwischen 11 und 14 Uhr, im Erdgeschoss der Villa B (Höfer Straße 37 in Velbert-Mitte) an verschiedenen Aktionen mit dem Schwerpunkt „Bewegung, Spiel und Spaß“ teilnehmen. Die einzelnen Angebote richten sich zum einen an Sechs- bis Neunjährige sowie an Zehn- bis Zwölfjährige. Gemeinsam werden Drachen gebastelt, Schnitzeljagden sowie olympische Spiele ausgetragen. Mit einem gesunden, bunten Mittagssnack wird für das leibliche Wohl gesorgt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Bis spätestens Donnerstag, 14. Oktober können Eltern ihre Kinder online unter www.vhs-vh.de oder telefonisch unter 02051 94 960 für die einzelnen Ferientage anmelden.

Viele weitere Ferienaktionen des Stadtjugendrings finden Sie im Flyer auf der Homepage unter: https://www.stadtjugendring-velbert.de/herbstferienaktionen-2021/. Für alle Aktionen gilt die Maskenpflicht sowie die 3G-Regelung

Im Birther Jugendzentrum

Auch im Jugendzentrum BiLo gibt es von dienstags bis freitags ein wechselndes Ferienprogramm mit Kino, Boxen und Kreativangeboten. Für Freitag, 15. Oktober, ist ab 14 Uhr ein Herbstfest geplant mit Leckereien aus dem Steinofen, Disco und Luftballontiere-Workshop.

