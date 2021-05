Velbert: Präsenzunterricht startet frühestens am 26. Mai

Kreis Mettmann. Die Inzidenz fällt auch in Velbert, im ganzen Kreis Mettmann. Bleibt das so, werden die Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren könne

Liegt die Inzidenz im Kreis Mettmann auch am Montag, 17. Mai, unter 165 und somit fünf Tage in Folge, ist die Voraussetzung zur Rückkehr der Schüler in den Präsenzunterricht eigentlich erfüllt. Allerdings greift hier eine weitere Vorgabe des Ministeriums. Diese besagt: „Fällt die Inzidenz wieder stabil unter 165, kehren die Schulen am ersten Montag nach der entsprechenden Feststellung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales wieder zum Wechselunterricht zurück.“

Pfingsten verzögert Präsenzstart

