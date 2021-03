Velbert: Porsche überschlägt sich – drei Verletzte

Velbert. Ein junger Porschefahrer ist auf der Rodberger Straße von der Fahrbahn abgekommen. In dem Fahrzeug wurden drei Menschen verletzt

Bei einem Unfall mit einem Porsche sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 22 jähriger Essener mit seinem Porsche die Rodberger Straße in Essen, in Fahrtrichtung Velbert. Mit im Fahrzeug saßen ein 26 jähriger Beifahrer aus Essen und eine 23 jährige Sprockhövelerin im Fond. Auf Velberter Stadtgebiet bog der 22 jährige nach links in die Rottberger Straße ab. Vermutlich aufgrund eines geplatzten Hinterreifens verlor er kurz nach dem Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich, stieß gegen einen Holzzaun und blieb auf dem Dach liegen.

Fahrer wurde schwer verletzt

Glücklicherweise konnten die Fahrzeuginsassen den Pkw selbstständig verlassen. Jedoch wurde der Fahrer schwer und die Mitfahrer leicht verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb dort zur stationären Behandlung. Am Porsche entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 30.500 Euro geschätzt.

Hier landete der Porsche im Graben. Foto: Polizei ME