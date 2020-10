Velbert: Polizei zieht schrottreifes Auto aus dem Verkehr

Velbert. Der Mercedes war durch seine kaputten Reifen aufgefallen. Sachverständiger stellte dann anschließend zwölf Mängel fest. Strafanzeige für Halterin

Ein silbergrauer Mercedes A160 mit Düsseldorfer Kennzeichen ist am Sonntagnachmittag einem Polizeibeamten auf der Metallstraße aufgefallen.

Auffällig war zunächst die sehr verhaltene und besonders langsame Fahrweise des Daimlers. Bei einer genaueren Betrachtung des Fahrzeugs mit wurde dann sehr schnell klar, dass die übervorsichtige Fahrweise des Wagens nicht an mangelnder Ortskenntnis des Fahrers lag, sondern wohl eher dem maroden Zustand des Mercedes geschuldet war. Denn schon mit bloßem Auge war erkennbar, dass das rechte Hinterrad des A160 vollkommen schräg am Fahrwerk des Wagens mit rollte.

Räder ohne Profil

Der Polizist stoppte den Mercedes sofort und überprüfte das Fahrzeug. Dabei wurden neben der defekten Radaufhängung am rechten Hinterrad auch noch weitere gravierende Mängel festgestellt. So waren die Räder und Reifen des A160 nicht nur falsch dimensioniert, sondern in weiteren Teilen auch noch ohne ausreichende Profiltiefe. Zudem war die Windschutzscheibe im Sichtbereich deutlich gerissen.

Auf dem Weg in die Verschrottung

Der beanstandete PKW wurd sofort sichergestellt und abgeschleppt. Ein TÜV-Sachverständiger stellte insgesamt zwölf erhebliche Fahrzeugmängel fest, die zur sofortigen Stilllegung des A160 führten. Unter anderem weitere ausgeschlagene Traggelenke am Fahrwerk sowie eine unwirksame Hinterradbremse am Mercedes, kamen zu den polizeilichen Feststellungen des Vortags noch hinzu. Den 44-jährigen Fahrzeugführer aus Düsseldorf und die Halterin des Mercedes erwarten in naher Zukunft hohe Bußgelder und Punkte im Flensburger Zentralregister. Den aus dem Verkehr gezogenen Mercedes erwartet jetzt wohl nur noch der Weg in die Verschrottung. Hier lesen Sie weitere Berichte aus Velbert.