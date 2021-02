Velbert: Polizei sucht Zeugen für Unfallfluchten

Velbert-Mitte. Die Polizei Velbert sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten. Eine ereignete sich auf dem Edeka-Parkplatz Sontumer Straße.

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Velberter Polizei: Am Dienstag, 2. Februar, ist im Gewerbegebiet an der Friedrichstraße ein schwarzer VW Caddy beschädigt worden. Der Halter hatte den Wagen gegen 6.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 55 am rechten Straßenrand geparkt. Gegen 10 Uhr kehrte er zurück und entdeckte einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Seite. Der Unfallverursacher war nicht mehr auffindbar, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro. Der Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen muss laut Polizeibericht „erheblich“ gewesen sein, denn der Caddy wurde durch den Aufprall verschobenen. Die Beamten sicherten orangegelbe Lackspuren.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich ebenfalls am Dienstag. Ein schwarzer Fiat 500 hatte zwischen 12.45 und 13.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Sontumer Straße gestanden. In dieser Zeit ist der Wagen beschädigt worden, der Verursacher flüchtete. Hier schätzen die Beamten den Schaden auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 entgegen.

