Velbert: Polizei schnappt Einbrecher mit Hubschrauber-Hilfe

Foto: Jochen Tack / Polizei ME

In der Nacht zu Montag konnte die Polizei einen Firmeneinbrecher mit Hilfe eines Polizeihubschraubers auf der Flucht stellen und vorläufig festnehmen.

Velbert. Ein Einbrecher ist in Velbert zu Fuß geflohen. Die Polizei entdeckte in mittels Hubschrauber auf einem dicht bewachsenen Grundstück.

Mit Hilfe eines Hubschraubers konnte die Polizei in der Nacht zu Montag, 24. April, einen 35-jährigen Einbrecher in eine Firma in Velbert-Tönisheide Flucht stellen und festnehmen.

Gegen 0.15 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebes an der Straße Zum Papenbruch in Tönisheide die Polizei, im Betreib war Einbruch-Alarm ausgelöst worden. Die Beamten stellten fest, dass ein Verdächtiger zu Fuß von dem Firmengelände auf ein gegenüberliegendes Privatgrundstück geflohen war.

Gelände in Velbert war unübersichtlich

Für die Suche in dem unübersichtlichen und mit dichtem Buschwerk bewachsenen Geländes wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, der Tatverdächtigen, der sich auf dem Grundstück versteckt hatte, entdeckte. Die Beamten nahmen den 35-jährigen Velberter fest und stellten zudem eine Tasche mit Kupferkabeln, die augenscheinlich aus dem Firmeneinbruch stammte, sowie ein Rucksack mit Aufbruchwerkzeug sicher.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 35-Jährigen ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

