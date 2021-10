Velbert: Polizei schnappt Autoknacker und Werkzeugdiebe

Heiligenhaus/Velbert. Polizisten auf Streife haben den richtigen Riecher gehabt: In einem kontrollierten Fahrzeug finden sie Diebesgut aus einem Einbruch in ein Auto.

Die Polizei hat In der Nacht zu Samstag (16. Oktober) in Heiligenhaus zwei mutmaßliche Kfz-Aufbrecher und Werkzeugdiebe gestellt und vorübergehend festgenommen.

Zwei Polizisten auf Streifenfahrt kam am frühen Samstagmorgen ein Auto, das an der Einmündung des Angerwegs in Ratingen stand, verdächtig vor. Die Heckklappe stand offen.

Mehrer Werkzeugkoffer neben dem Auto

Als die Polizeibeamten dort nach dem Rechten schauten, trafen sie auf zwei junge Männer (21 und 26 Jahre alt) aus Osteuropa, die gerade wegfahren wollten. Direkt neben dem Fahrzeug entdeckten die Beamten mehrere Werkzeugkoffer, woraufhin sich der Verdacht ergab, dass die beiden bereits polizeilich wegen Diebstahl in Erscheinung getretenen Männer die Werkzeugkoffer entwendet hatten. Daher wurden die Männer wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen und zur Wache nach Velbert gebracht.

Hinlänglich bekannte Verdächtige

Einige Stunden später meldete sich am Samstagvormittag der Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs aus Velbert-Kostenberg. Der Mann hatte gerade festgestellt, dass in der Nacht zu Samstag sein Firmenwagen aufgebrochen worden war. Das in der Nacht in Heiligenhaus entdeckte Diebesgut stammte aus dem Firmnwagen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft durften die beiden die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Gegen die beiden hinlänglich bekannten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

