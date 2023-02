Velbert: Polizei Langenberg hat wieder eine Wache

Langenberg. Nach 18 Monaten haben die Bezirksbeamten der Polizei wieder eine Wache in Velbert-Langenberg. Sie ziehen wieder an den Froweinplatz.

Rund eineinhalb Jahre ist es her, als in der Nacht auf den 15. Juli 2021 in Folge des damaligen heftigen Starkregens Teile der Langenberger Altstadt überschwemmt wurden. Opfer der Wassermassen war damals auch die Wache des Langenberger Bezirksdienstes der Kreispolizei geworden – mit der Folge, dass die Bezirksdienstbeamten seit dem ihre Arbeit von Neviges aus ausüben mussten.

„Daher freut sich die Polizei umso mehr über nachfolgende Nachricht“, heißt es nun aus Mettmann: Seit kurzer Zeit ist die Bezirksdienst-Außenstelle in Langenberg nämlich wieder besetzt – und zwar wie zuvor am Froweinplatz. „Allerdings nicht an der Hausnummer 6, sondern ein Haus weiter an der Hausnummer 4: Ich bin froh, dass die Bürgerinnen und Bürger in Langenberg hier nun wieder eine zentrale örtliche Anlaufstelle bei ihrer Polizei haben“, sagte Landrat Thomas Hendele, als sich am Freitag (3. Februar) Velberts Bürgermeister Dirk Lukrafka persönlich ein Bild vom neuen Bezirksdienst-Standort machte.

Katholische Gemeinde vermietet die Räume

Die Büroräume der Beamten am Froweinplatz befinden sich in der ersten Etage der Begegnungsstätte der katholischen Kirchengemeinde St. Michael und Paulus, die auch gleichzeitig Eigentümerin und Vermieterin der Räume ist. Von hier aus gehen die beiden Bezirksdienstbeamten Frank Paasch und Rüdiger Schmidt nun auf Streife „und sind immer ansprechbar für die Menschen in Langenberg“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. „Wir haben stets ein offenes Ohr für die Sorgen, Nöte und Ideen der Menschen in Langenberg und wir freuen uns, wenn wir auf der Straße angesprochen werden“, verspricht Polizeihauptkommissar Rüdiger Schmidt.

Telefonisch erreichbar ist der Bezirksdienst unter 02052 962647. Direkten Kontakt zu den beiden Bezirksbeamten gibt es unter 0174 6839296 (Rüdiger Schmidt) oder 0174 6371825 (Frank Paasch).

