Velbert: Polizei ermittelt nach Feuer auf dem ev. Friedhof

Neviges. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung auf dem ev. Friedhof in Neviges. Unbekannte hatten dort Feuer in einem offenen Schuppen gelegt.

Die Polizei ermittelt nach einem Feuer auf dem evangelischen Friedhof an der Siebeneicker Straße wegen Brandstiftung. Am Sonntagnachmittag, 21. November, gegen 14.30 Uhr, bemerkten Friedhofsbesucher Rauch, der aus einem offen stehenden Schuppen drang. Die Zeugen alarmierten die Feuerwehr, Nachbarn des Friedhofes griffen schnell selbst zu Feuerlöschern. Die Nevigeser Feuerwehr konnte den Brand in der vorwiegend als Lagerraum genutzten Fertiggarage schließlich komplett löschen. Dass ein dort geparktes, elektrisches Gartenfahrzeug vom Feuer weitestgehend verschont wurde, war auch der schnellen Reaktion der Nachbarn zu verdanken.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr Neviges konnte den Brand schnell komplett löschen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Im Schuppen gelagertes Holz verbrannte jedoch zum Teil, der Schuppen selbst wurde ebenfalls beschädigt, insbesondere durch Rauch und Ruß. Geschätzter Gesamtsachschaden: rund 650 Euro. Da Polizei und Feuerwehr keine natürlichen Zündquellen gefunden haben, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Bisher gibt es jedoch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib oder Motiv des oder der Täter. Die Polizei sicherte die Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Wer am Sonntagnachmittag auf dem Friedhof etwas gesehen oder gehört hat oder Angaben machen kann zu verdächtigen Personen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten: Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit entgegen unter 02051 946-6110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert