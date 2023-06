Velbert: Pina Bausch-Tanztheater im Dom: Hier gibt’s Tickets

Neviges/Wuppertal. Tanz vor dem Altar: Das Pina Bausch-Ensemble gastiert im September im Mariendom in Velbert. Wie diese spektakuläre Inszenierung zustande kam.

Das Ensemble ist hochkarätig, die Kulisse ungewöhnlich und atemberaubend: Das berühmte Tanztheater Wuppertal Pina Bausch gastiert im September im Mariendom in Velbert-Neviges. Premiere ist am 8. September, weitere Aufführungen folgen am 9., 10., 12. 13. 15. und 16. September. „Liberté Cathédrale“ heißt die mit Spannung erwartete Inszenierung von Intendant Boris Charmatz.

Seit Monaten probt das Ensemble in unregelmäßigen Abständen im Dom, und bereits eine kleine Stippvisite im April ließ ahnen: Man darf sich auf besonders intensive Abende freuen. Wie groß das Interesse und die Nachfrage nach Tickets ist, zeigt auch eine kleine Notiz vor Wochen im „Lichtblick“, den Pfarrnachrichten der katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens: Karten gebe es nicht etwa bei der Kirchengemeinde oder im Domladen, sondern beim Pina Bausch Tanztheater (siehe Info-Kasten).

Intendant Boris Charmatz hat sein Stück „Liberté Cathédrale“ in fünf Teile gegliedert, so heißt es in einer Presse-Erklärung des Tanztheaters: Opus, Geläut, Berühren, For whom the bell tolls und Stille. Was das Publikum bei „Liberté Cathédrale“ erwartet? „,Wir lauschen den Klängen der Orgel und der Stille in der Kirche, wir geraten in Trance beim Geläut der Glocken aus ganz Europa, wir singen Beethoven, mit angehaltenem Atem, in einem Atemzug vereint, und ich glaube, dass die Inszenierung des Stücks auf dem rohen Betonboden des Mariendoms eine ganz besondere Resonanz entfalten wird“, so Intendant Charmatz.

Nach der Uraufführung in Velbert weitere Termine in Frankreich

In „Liberté Cathédrale“ gebe es „Momente der Stille von großer Intimität, hervorbrechende Bewegungen und skulpturale Körper- und Bewegungsbilder“, heißt es weiter in der Ankündigung des Tanztheaters. Im Herbst 2023 wird das Stück im Rahmen der Biennale de la Danse in Lyon, später an der Oper in Lille und in Paris, im Théâtre du Châtelet, gezeigt.

Dass die Uraufführung ausgerechnet in Neviges ist, liegt zum einen an der Bekanntheit des Mariendoms, , erbaut von dem 2021 verstorbenem Stararchitekten Gottfried Böhm. Zum anderen ist dieser besondere Kunstgenuss Abbé Thomas zu verdanken, Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens und Wallfahrtsleiter. Genau genommen seiner Herkunft und seinem kulturellen Interesse – sonst wäre die Verbindung zwischen dem Tanztheater und der Gemeinde wohl nie zustande gekommen.

Pfarrer und Intendant verstehen sich gut

Pfarrer Abbé Thomas freut sich auf die Vorstellungen im September. Zu dem Intendanten des Tanztheaters hatte er gleich einen guten Draht. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Denn Boris Charmatz, erst seit August 2022 Intendant des Tanztheaters, galt einst in Paris als bekannter Tänzer. Und Abbé Thomas, der französischen Glaubensgemeinschaf St. Martin angehörend, ist in Paris geboren. Noch gut erinnert er sich an den ersten Kontakt: „Boris Charmatz hatte in Wuppertal von unserem Dom gehört und mich angerufen. Es gab dann schnell viele Gemeinsamkeiten, natürlich die Sprache, und irgendwann haben wir auch über Kunst gesprochen.“

Anfängliche Skepsis ist verflogen

Tanztheater im Dom – da sei er erst skeptisch gewesen, ganz zu Anfang habe ihm die Idee ganz schön Kopfzerbrechen bereitet: Schließlich könnten sich Gläubige durch die Proben im Gotteshaus gestört fühlen. Und überhaupt: Tanztheater in einem Gotteshaus – geht das? Doch wer zufällig einer Probe beiwohne, so habe er beobachtet, der sei fasziniert. Wie auch Abbé Thomas selbst, der überzeugt ist: „Die Aufführung wird der Heiligkeit des Ortes gerecht.“

>>>Vorverkauf ab 16. Juni

„Liberté Cathédrale“ hat am 8. September, 20 Uhr, Premiere. Weitere Aufführungen am 9., 10., 12. 13. 15. und 16. September, jeweils 20 Uhr.

Der Vorverkauf startet am 16. Juni. Karten kosten 35 Euro und 20 Euro, erhältlich im Netz auf www.pina-bausch.de

Zur Geschichte des Tanztheaters: Im Jahr 1968 beginnt die weltbekannte Tänzerin und Choreografin Pina Bausch (1940-2009) eigene Stücke zu entwickeln. Als sie 1973 als Direktorin nach Wuppertal kommt, benennt sie das Wuppertaler Ballett um in „Tanztheater“.

Pina Bauschs Idee, Tanz und Theater zu verbinden, revolutioniert den Tanz und macht sie zur Ikone eines neuen Ausdruckstils. Für ihr Werk wird sie mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Das Repertoire der Compagnie ist weltweit bekannt, ihre Stücke werden bis heute auf Tourneen in der ganzen Welt gezeigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert