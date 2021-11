Velbert: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Velbert. Pedelecfahrerin stößt mit Mofa eines Velberters zusammen. Bei dem Sturz zieht sich die Frau schwere Verletzungen zu und muss in dien Krankenhaus.

Eine 53-jährige Pedelecfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit dem Mofa eines 17-Jährigen an der Langenhorster Straße/Tenner Berg schwer verletzt worden.

Der 17-jährige Velberter war mit seinem Mofa auf der Langenhorster Straße in Richtung Langenhorst unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße Tenner Berg wollte er nach links abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah er eine vorfahrtberechtigte Radfahrerin, die den kombinierten Rad-, Gehweg vorschriftsmäßig befuhr. Der Velberter kollidierte mit der Radfahrerin, als sie die Straße Tenner Berg überqueren wollte.

Lesen Sie hier weitere Berichte aus Velbert:

Ohne Helm gefahren

Die 53-jährige Pedelecfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt. Ersthelfer versorgten die Frau, die während der Fahrt mit dem Pedelec keinen Helm getragen hatte, erstmedizinisch. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte 17-jährige Mofafahrer lehnte eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert