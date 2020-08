Velbert: Papiertonne an der Goethestraße angezündet

Velbert-Neviges. Passanten haben das Feuer entdeckt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach weiteren Zeugen. Gruppe Jugendlicher wurde gesehen.

Schon wieder brennt ein Müllbehälter: In der Nacht zu Samstag ist eine Papiertonne auf der Goethestraße in Neviges angezündet worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht mögliche Zeugen.

Zeugen haben die brennende Tonne gegen Mitternacht an einem Sammelplatz für Mülltonnen auf dem Gelände der Grundschule entdeckt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten brannte eine 240 Liter große Papiermülltonne in voller Ausdehnung. Die Beamten bekämpften den Brand zunächst mit einem Feuerlöscher, bis die nur kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr den Brand vollständig eindämmen konnten.

Richtung Rosenhügel geflüchtet

Zeugen vor Ort gaben gaben an, zuvor eine Gruppe Jugendlicher in Brandortnähe beobachtet zu haben. Als es zum Brandausbruch kam, flüchtete die Gruppe zunächst in Richtung „Rosenhügel“, konnte jedoch von dem couragierten 18-jährigen Zeugen und dessen Freunden aufgehalten werden. Die Gruppe wurde durch die Beamten befragt, ein Tatverdacht konnte jedoch im Rahmen erster Ermittlungen nicht konkretisiert werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brandausbruch oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen. Hier lesen Sie weitere Artikel aus Velbert.