Velbert: Offene Bühne für Nachwuchskünstler startet

Langenberg. Von heiß bis eiskalt läuft das Kulturprogramm in Velbert in den nächsten beiden Wochen: Mit Boogie Woogie, Hardrock und einer Polarforscherin.

Im Alldiekunst-Haus ist am heutigen Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr das Jörg Hegemann Trio zu Gast. Jörg Hegemann aus Witten, 1966 geboren, „ist einer der raren Meister, die das Boogie-Woogie-Piano perfekt beherrschen und den Charme und die Kraft dieser Musik auch im neuen Jahrtausend lebendig erhalten“, schreiben die Veranstalter. Er nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit ins Chicago der 1930er Jahre und zeigt ihnen die musikalische Welt der Boogie-Woogie-Könige Albert Ammons, Meade Lux Lewis und Pete Johnson.

Das Jörg Hegemann Trio ist am Freitag, 5. Mai, zu Gast im Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg. Foto: HP DUNKE

Im Jahre 1995 gründete Jörg Hegemann sein Boogie-Trio. Mit Jan Freund swingt ein studierter Vollprofi am Schlagzeug und mit Paul G. Ulrich ein ebensolcher Kontrabassist, der zwölf Jahre an der Seite von Paul Kuhn gespielt hat.

Diese drei Vollblutmusiker entwickeln zusammen einen Groove, dem sich niemand entziehen kann, der jeden Fuß „in Hörweite“ zum mitwippen bringt und der weit und breit keinen Vergleich zu scheuen braucht. Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kape, Hauptstraße 55, bei der Tourist-Info der Velbert Marketing, Oststraße 12, Velbert, im Weinhandel Stellwag, Elberfelder Straße, Neviges und auf www.neanderticket.de.

Premiere für die „Offene Bühne“

Zwei Tage später gibt es eine Premiere an der Wiemerstraße 3: Erstmals gibt es in dem Veranstaltungshaus eine Offene Bühne, auf der sich Nachwuchskünstlerinnen und -künstler präsentieren können. „Bei uns sind alle willkommen“, sagt Achim Peter vom Alldie-Vorstand, „egal ob Poetry Slam, Musik, zaubern – alles, was auf einer Acht-Quadratmeter-Bühne stattfinden kann, kann mitmachen.“ Moderiert wird die Offene Bühne von Martin Erlewein, los geht es um 17 Uhr. Wer sich für kommende offene Bühnen bewerben möchte, kann das per Mail an info@kunsthaus-langenberg.de tun.

Die Ballbreakers sind eine AC/DC-Tributeband und spielen demnächst im Alldiekunst-Haus in Velbert-Langenberg. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Weiter geht es an der Wiemerstraße 3 am Freitag, 12. Mai, und zwar auf den „Highway to Hell“ mit der AC/DC Tributeband Ballbreakers. Aufbruch ist um 19.30 Uhr. „Eine runde Mischung aus eigenen Gimmicks und Einlagen garantieren eine AC/CD-Show, wie sie von keiner anderen Tributeband geboten wird: Messerscharfe Gitarrenriffs, stampfende Beats und Vocals direkt aus der Hölle“, heißt es in der Ankündigung. Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kape, Hauptstraße 55; bei der Tourist-Info der Velbert Marketing, Oststraße 12, Velbert; im Weinhandel Stellwag, Elberfelder Straße, Neviges; bei den Vorverkaufsstellen von Neanderticket und auf www.neanderticket.de.

Jazztanz im Bürgerhaus

„Connected“ heißt das neue Tanz-Projekt der Jazztanzgruppen der Langenberger SG. Nach „viel zu langer Corona-Pause“, so beschreibt es Abteilungsleiterin Heike Engels, dürfen und können sich die verschiedenen Gruppen wieder präsentieren. Los geht es am Samstag, 13. Mai, um 17 Uhr, im Bürgerhaus an der Hauptstraße 64. Öffnung des Hauses ist bereits ab 16 Uhr, dann stellen sich im Foyer die anderen Abteilungen der Langenberger SG vor. Karten kosten je nach Preisgruppe zwischen 10 und 14 Euro an der Tageskasse, im Vorverkauf (www.neanderticket.de) je drei Euro weniger.

Polarforscherin berichtet über ihre Arbeit

Und schließlich lädt Buchhändler Peter Kape zusammen mit Andreas Hack von ITR Reisen Afrika zu einer Lesung mit Fragestunde ins Alldiekunst-Haus ein. Am Dienstag, 16. Mai, ist dort die Polarforscherin und Meereisphysikerin Stefanie Arndt zu Gast und wird aus ihrem Buch „Expeditionen in eine schwindende Welt – Wie das Abschmelzen der Polkappen unseren Planeten für immer verändern wird“ lesen sowie über ihre Arbeit berichten. Die Karten kosten 15 Euro, für Schülerinnen und Schüler 10 Euro und sind hier erhältlich: Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58, per Mail an buchhandlung.kape@yahoo.de bzw. a.hack@itr-reisen.de.

Stefanie Arndt, geboren 1988, hat Meteorologie in Berlin und Hamburg studiert. Als Meereisphysikerin am Alfred-Wegener-Institut erforscht sie seit einem Jahrzehnt die Entwicklungen in Antarktis und Arktis. Wenn sie nicht gerade die Ergebnisse ihrer Expeditionen ins ewige Eis auswertet, für die nächste große Forschungsreise an Bord der „Polarstern“ packt oder eine Konferenz besucht, ist sie, sooft es geht, vor Ort in der Antarktis, um Schnee und Eis zu untersuchen.

