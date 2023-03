Velbert-Neviges: Polizei-Großeinsatz nach Schuss aus Fenster

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften in Velbert-Neviges im Einsatz. Dort hatte ein Mann Passanten am Busbahnhof rassistisch beleidigt und danach offenbar auch einen Schuss aus einer Gaspistole abgegeben.

Neviges. Ein Mann steht unter Verdacht, aus einem Fenster in Richtung Busbahnhof in Neviges geschossen zu haben. Vorher soll er Passanten beleidigt haben.

Gegen 17.50 Uhr ging der Notruf am Donnerstagabend in der Leitstelle der Polizei ein: Personen, die zu diesem Zeitpunkt am Busbahnhof in Velbert-Neviges warteten, meldeten, dass ein Mann zunächst Passanten angepöbelt und rassistisch beleidigt – und anschließend aus dem Fenster einer Wohnung an der Lohbachstraße einen Schuss aus einer Pistole in Richtung Busbahnhof abgegeben hätte. Glücklicherweise ohne dabei jemanden zu verletzen.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifenwagen und Einsatzkräften nach Neviges aus und sperrte den Bereich rund um den Busbahnhof. Ein 52-jähriger Zeuge konnte den Beamten Hinweise auf den Tatverdächtigen geben, welcher zu diesem Zeitpunkt mit zwei weiteren Personen das Mehrfamilienhaus verlassen hatte und sich zu Fuß entfernen wollte.

39-Jähriger lässt sich in Velbert-Neviges widerstandslos festnehmen

Die Beamten nahmen den 39-jährigen Velberter widerstandslos fest und brachten ihn zur Polizeiwache Velbert. Die zwei Begleiter des Tatverdächtigen, ein 27- und ein 28-jähriger Velberter, wurden ebenfalls zur Polizeiwache gebracht.

Der mutmaßliche Täter ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 39-Jährigen ein. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung, aus der geschossen worden sein sollte, durchsucht. In dieser Wohnung, in der der 28-jährige Begleiter des mutmaßlichen Schützen lebt, wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.

Polizei findet die Tatwaffe in nahe gelegenem Gebüsch

Die Tatwaffe, eine Gaspistole, konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen in einem nahe gelegenen Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Überprüfung des 27-jährigen Begleiters des Tatverdächtigen stellte sich zudem heraus, dass ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte durch eine Geldzahlung außer Vollzug gesetzt werden.

Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,7 Promille

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden die 27- und 28-jährigen Velberter von der Polizeiwache entlassen. Da bei dem 39-jährigen Tatverdächtigen Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum vorlagen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher laut Polizei mit 1,7 Promille (0,83 mg/l) positiv verlief. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Staatsschutz übernimmt die weiteren Ermittlungen

Warum der Velberter die Tat ausübte und ob die vorab rassistisch getätigten Beleidigungen gegenüber zufällig anwesenden Passanten ein Motiv darstellen, ist derzeit unklar. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet die Passanten, die von dem Tatverdächtigen verbal oder auch körperlich angegriffen und beleidigt wurden, sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich zeitnah mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.

