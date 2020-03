Velbert: Neviges-Krimi von Tanja Heinze auf Bestsellerliste

Große Freude bei Autorin Tanja Heinze: Der Selbstverlag Books on Demand (BoD) hat ihren Krimi „Aralandia“, der zum großen Teil in Neviges spielt, auf Platz eins seiner monatlichen Bestseller-Liste gesetzt. Aus über 4000 Autoren wählt BoD jeden Monat 20 Titel aus – und im Moment hat Tanja Heinze die Nase vorn.

Die Mordspur führt ins Kloster

Zwar wird das Mordopfer, der 13-jähriger Lukas, im Wuppertaler Zoo entdeckt, genau gesagt in der Freiflugvoliere Aralandia. Doch da die Mordspur in Tanja Heinzes Krimi in den Mariendom und ins Kloster führt, ist ihr jüngstes Werk auch ein „Nevigeser Krimi“, wie die Wuppertalerin selbst sagt. Zum einen lebte das Opfer mit seinen Eltern in der Hügelstraße, zum anderen pflegte Lukas auch eine starke Verbindung zu den Franziskanern. So gehörte Pater John zu seinen engsten Vertrauten.

Mathilde Krähenfuß nimmt Witterung auf

Ganz klar, dass Hobby-Detektivin Mathilde Krähenfuß, die „Miss Marple“ aus Wuppertal, schnell einen Sput wittert und sich auf die Socken Richtung Kloster macht – solange die Franziskaner noch in Neviges leben. Denn als Tanja Heinze „Aralandia“ verfasste, stand der Abschied der Brüder kurz bevor. Inzwischen herrscht gähnende Leere im Kloster. Zu dem Wallfahrtsort hat Tanja Heinze seit ihrer Kindheit eine besondere Beziehung. „Hieß es früher, wir fahren nach Neviges, war ich immer überglücklich.“ So glücklich, wie sie jetzt über ihren Platz eins ist. „Aralandia“ ist im Verlag Books on Demand erschienen und ist für 9,99 Euro im Buchhandel erhältlich.