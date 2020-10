Ein Auto an oder umzumelden ist in der Regel keine Sache von fünf Minuten, im Gegenteil: Mehrere Stunden Wartezeit in den überfüllten Wartezonen der Straßenverkehrsämter sind normalerweise Standard. Normalerweise. Denn coronabedingt läuft auch dort mittlerweile alles anders. Und: Eigentlich läuft eigentlich sogar besser.

Online-Terminvergabe gab es bereits vor Corona

Grundsätzlich gilt: Der Besuch in einem der beiden Straßenverkehrsämter im Kreis Mettmann (Mettmann und Langenfeld) ist nur noch nach vorheriger Online-Terminvereinbarung möglich – das gilt auch für die Führerscheinstelle in Mettmann. „Witzigerweise gab es die Möglichkeit, sich online einen Termin zu vereinbaren, schon lange vor der Coronapandemie“, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann, „wir haben immer wieder darauf hingewiesen und es wurden auch mehr, aber nicht wirklich viele. Stattdessen wurde lieber lange vor Ort gewartet.“

Wartezeit liegt derzeit bei neun Tagen

Nun also gibt es diese Alternative nicht mehr, über die Homepage des Kreises Mettmann kann ein Termin gebucht werden. „Derzeit sind wir bei einer Wartezeit von rund neun Tagen“, informiert die Pressesprecherin, „ wir waren aber auch schon mal bei 14 Tagen.“ Allerdings, so fügt Hitzemann hinzu, sei es ratsam, trotzdem jeden Tag auf die Onlineterminvergabe zu schauen. „Es werden immer mal wieder kurzfristig Termine frei und es könnten noch mehr sein, wenn wirklich alle, die doch kein Anliegen mehr haben, uns dies auch mitteilen würden.“

Termine werden oft kurzfristig frei

Und tatsächlich: Am Mittwoch dieser Woche gibt es bei der Zulassungsstelle Mettmann sogar mehrere offene Zeitfenster für den Folgetag. Einen Tag später dagegen sind bereits alle Termine in den kommenden zweieinhalb Wochen vergeben. Es scheint tatsächlich zu schwanken, generell aber scheint die Mehrheit der Privatpersonen durchaus zufrieden mit den vorgegebenen Zeitfenstern. „Ich habe online innerhalb einer Woche einen Termin bekommen und innerhalb von zwanzig Minuten ein altes Auto ab- und ein neues angemeldet“, berichtet eine junge Velberterin auf der WAZ-Facebookseite. Ein anderer zeigt sich ebenfalls mit kurzen und knappen Worten erfreut über die derzeitige Handhabung des Straßenverkehrsamtes: „Anmeldung klappt super“

Autohaus hat teilweise Mietwagen zur Verfügung gestellt

Abmeldungen online tätigen Außerbetriebsetzungen (Abmeldungen) von Fahrzeugen können ohne Besuch in einer KFZ-Zulassungsstelle im Kreis Mettmann erfolgen. Allerdings muss das Fahrzeug im Kreis Mettmann zugelassen sein. Weitere Informationen rund um das Thema Kfz-Zulassung und das Termin-Vergabeportal gibt es entweder telefonisch unter 02104/99-0 oder auf www.kreis-mettmann.de/Weitere-Themen/Straßen-Verkehr/Zulassungsstelle

Auch die Verkaufsberater vom Autohaus Gottfried Schultz spüren – zumindest mittlerweile – keine großen Zeitverzögerungen mehr bei der Anmeldung ihrer Kundenfahrzeuge. „Wir können eigentlich derzeit jedem Kunden versprechen, dass ein bei uns gekauftes Fahrzeug, dass im Kreis Mettmann zugelassen wird, maximal in 48 Stunden zugelassen ist“, weiß Verkaufsberater Hakan Yalcinkaya, „das war aber auch mal anders, da hat es einfach länger gedauert, in anderen Städten ist das häufig nach wie vor der Fall.“ In der Regel hätten sich die Kunden damit arrangiert und Verständnis gezeigt. „Wir haben, wenn der Kunde unbedingt mobil sein musste, auch mal ein Leihfahrzeug zur Verfügung gestellt, aber das war die absolute Ausnahme.“

Verständnisvolle Kunden

Autoschilder müssen häufig mitgebracht werden. Welche weiteren Unterlagen dringend benötigt werden, steht auf der Homepage des Straßenverkehrsamtes. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Volker Pieske, der einen KFZ-Schilderladen direkt am Kreishaus betreibt, erlebt seine Kunden ebenfalls als sehr verständnisvoll während der teils zeitlichen Engpässen. „In der Regel sind die Kunden, die zum Schilderdrucken zu mir kommen absolut zufrieden sowohl mit dem Ablauf als auch der Wartezeit. Klar, es gibt immer irgendwelche Miesepeter, die nicht verstehen, warum manches nicht von heute auf morgen geht, aber die gibts ja überall.“

Zelt für Wartezeiten im Innenhof

Das Zelt im Innenhof des Kreishauses dient als Wartezone. Terminlotsen kümmern sich um die Besucher und helfen ihnen bei Fragen weiter. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Manchmal, das räumt Daniela Hitzemann ein, komme es allerdings trotz Termin zu Wartezeiten – für diese Fälle hat das Kreishaus, in dem die Zulassungsstelle Mettmann untergebracht ist, ein Zelt im Innenhof aufgebaut, hier können sich wartende Bürger an der frischen Luft aufhalten, stehen aber trotzdem – gegebenenfalls – nicht im Regen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.