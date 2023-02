Velbert: Neue Wohnungen zwischen Kaiserstraße und Poststraße

Velbert. Derzeit wird ein Innenhof-Grundstück, das an die Friedrich-Ebert-Straße grenzt, gewerblich genutzt. Dort soll Wohnraum entstehen.

Am Donnerstag, 23. Februar, um 17 Uhr, findet im Saal Velbert des Rathauses (Thomasstraße 1) eine Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Poststraße / Friedrich-Ebert-Straße (Nr. 663.03) statt. Dort sollen auf einem derzeit gewerblich genutzten Hofbereich Wohnungen entstehen. Bürgerinnen und Bürger können sich informieren und während der Veranstaltung zu den Planungen äußern.

Grundstück in Velbert wird bereits von Wohnbebauung umgeben

Das Plangebiet befindet sich zentral in der Innenstadt von Velbert-Mitte und liegt im Innenbereich des Straßenblocks Kaiserstraße / Poststraße / Friedrich-Ebert-Straße / Dürerstraße. Der Eigentümer möchte dort zwei Mehrfamilienhäuser mit je elf Wohneinheiten sowie ein kleines Einfamilienhaus bauen.

Bislang ist dieser Bereich des Plangebietes vollständig gewerblich genutzt, wird dabei allerdings von Wohnbebauung umgeben. „Durch die innenstadtnahe Lage ist das Plangebiet sehr gut an die Versorgungsinfrastrukturen der Innenstadt angebunden“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung. Ebenso seien in der näheren Umgebung Grün- und Erholungsräume vorhanden. „Aufgrund dessen ist das Plangebiet grundsätzlich sehr gut für eine künftige Wohnnutzung geeignet“, befürwortet die Stadt die Pläne. „Vor dem Hintergrund der aktuell hohen Nachfrage nach Wohnraum in Velbert soll durch eine städtebauliche Neuordnung im Plangebiet neuer Wohnraum geschaffen werden.“

Informationen zu dem Projekt gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Velbert

Die Planunterlagen hängen am 23. Februar bereits ab 16.30 Uhr im Veranstaltungsraum aus. Informationen zum Verfahren finden Interessierte von Donnerstag, 23. Februar, bis einschließlich Donnerstag, 2. März, auch im Internet auf der Internetseite der Stadt. Auch dort besteht die Möglichkeit, sich zu den Planungen über das Onlinebeteiligungsportal zu äußern.

Darum ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich

Damit die bei der geplanten städtebaulichen Neuordnung aufkommenden städtebaulichen Fragestellungen, wie beispielsweise die künftige Dichte, die Höhe der Bebauung oder auch der künftige Versiegelungsgrad sowie verkehrliche und artenschutzrechtliche Aspekte, geklärt werden können, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.

Das Verfahren soll zudem sicherstellen, dass die Vorgaben des aktuellen Velberter Wohnungsbauprogramms 2022 bis 2030 der Stadt Velbert, welches am 21. Juni 2022 vom Rat der Stadt Velbert beschlossen wurde, bei der Umsetzung der Planung eingehalten werden.

