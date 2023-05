Velbert: Nackter Mann auf Schulgelände an der Kastanienallee

Velbert. Ein nackter Mann auf den Schulhöfen an der Velberter Kastanienallee hat für Aufregung gesorgt. Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Nackt auf dem Schulhof: Die Polizei hat am Freitag (5. Mai) einen 41 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen, der sich zuvor unbekleidet und völlig orientierungslos auf den Schulgeländen an der Kastanienallee aufgehalten hatte.

Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei von dem Lehrpersonal einer Schule an der Kastanienallee darüber informiert, dass sich auf dem Schulhof ein unbekleideter Mann aufhalten solle und dieser Kinder angesprochen habe. Als die Polizei kurz darauf an dem Schulgelände eintraf, traf sie auf einen 41-jährigen Velberter, der inzwischen jedoch wieder bekleidet war.

Auf den Schulgeländen an der Kastanienallee sorgte ein nackter Mann für Unruhe. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Mann auf Velberter Schulhof war völlig desorientiert

Da der Mann völlig desorientiert, augenscheinlich verwirrt und übermüdet war, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass sich der Mann unter dem Einfluss von Drogen befand, weshalb mit ihm in der Polizeiwache ein Urintest (Drogenschnelltest) durchgeführt werden sollte. Der Mann war hierzu jedoch körperlich nicht in der Lage, weshalb ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

